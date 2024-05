Alexia Putellas firmará su renovación con el Barça antes de la gran final de Bilbao

Isaac Asenjo Madrid Martes, 21 de mayo 2024, 10:57 | Actualizado 11:11h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Pese a que en los últimos tiempos ha tenido menos continuidad de la deseada, especialmente por alguna que otra lesión, Alexia Putellas es uno de los emblemas del Barça, club al que llegó en julio de 2012 y con quien se convirtió el pasado fin de semana, tras lograr la Copa de la Reina, en la jugadora con más títulos, con 29, de la historia de la entidad. La de Mollet del Vallès rubricará en las próximas horas la firma de su renovación con el equipo que preside Joan Laporta, y que ha tenido que hacer un esfuerzo económico para seguir contando con una de sus estandartes.

Lo hace la catalana además en una semana clave para el grupo que hace unos días se proclamó campeón de su quinta Liga consecutiva y novena en su historia, y que dirige Jonatan Giráldez. Este sábado disputan la final de la Champions femenina contra el Olympique de Lyon en San Mamés, rival que cuenta con ocho entorchados europeos y al que jamás han ganado, e incluso han perdido dos finales contra ellas, las reinas de Europa. Será la cuarta vez que los dos conjuntos se vean las caras en la máxima competición continental, la tercera en una final y en ninguna ocasión las azulgranas han conseguido ni siquiera empatar un partido. En Bilbao, quieren cambiar la historia y ganar su tercer título europeo.

«Solo me queda agradecer a la afición, al club, a la gente que tomó la decisión de que pudiese hacer carrera en el club de mi vida. Espero que no se quede aquí, y que sean muchos más», explicó la dos veces Balón de Oro a Barça One, medio del club azulgrana tras la goleada (8-0) ante la Real Sociedad en la final de la Copa de la Reina disputada en Zaragoza. Unas palabras expresadas con una gran sonrisa y que acabará con los meses de dudas sobre su continuidad en Can Barça. «Todo el mundo sabe lo que es el Barça para mí y cuál es mi sueño. Estoy muy comprometida con el equipo y con el proyecto, no creo que haya que añadir mucho más», dijo la centrocampista, campeona del mundo con España, recientemente.

La capitana del equipo más laureado de la historia del fútbol femenino español presentó una propuesta ambiciosa, pero acorde a lo que su figura genera en el equipo azulgrana, tal y como informó recientemente Relevo, quien cuenta que la catalana planteó una subida de su sueldo que alcanzaría el millón de euros brutos. Hasta ahora, su contrato se había mantenido invariable desde que estampara su firma en 2021 y ronda un tercio de dicha cuantía. Aparte quedarían los acuerdos de patrocinio o como embajadora de marcas como Visa, Mango o Iberdrola. Putellas, cuya camiseta se encuentra entre las cinco más vendidas del equipo masculino y femenino, es un reclamo mediático. Según la revista Forbes, deportista cobra 2,9 millones de euros por sus acciones fuera del césped.