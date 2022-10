Franco Collé, otro de los favoritos que estará en la WAA Ultra 360º The Challenge El italiano participa por primera vez en Gran Canaria y se postula como uno de los candidatos a la victoria junto a Luca Papi, Jules-Henri Gabioud, Javier Blanco o Pablo Criado – «El tipo de recorrido y la distancia se adaptan a mi tipo de carrera favorita», apunta

La WAA Ultra 360º The Challenge Gran Canaria tendrá el próximo noviembre una inscripción de lujo. El último de los élites confirmados es el italiano Franco Collé, uno de los mejores corredores de ultra distancia del mundo que cuenta con el récord del Tor des Geants. «El tipo de recorrido y la distancia se adaptan a mi tipo de carrera favorita, así que intentaré hacerlo lo mejor posible y luchar por las primeras posiciones», apunta.

El corredor de las marcas Hoka One One y Karpos tiene una larga trayectoria en el mundo del trail running, con victorias en pruebas internacionales como Run the Run en Estados Unidos, Gran Trail Courmayeur en Italia, SwissPeaks en Suiza o el mencionado Tor des Geants, una carrera de 350 kilómetros y 25.000 metros de desnivel positivo por el valle de Aosta en la que ha ganado en tres ocasiones.

«Estoy deseando vivir esta nueva aventura en una isla que no conozco», comenta Collé. El italiano, además, se estrena en una prueba sin marcaje y en la que los participantes se orientan a través del track del GPS. «Tendré que aprender mucho de otros corredores más experimentados que yo», reconoce el italiano, quien espera revertir esta inexperiencia con una distancia y un recorrido que le beneficia.

«Pero», continúa, «el objetivo principal es, siempre, divertirse», sobre todo después de sufrir una lesión esta temporada. «He tenido que estar de baja durante un periodo de tiempo, así que estoy deseando volver a competir y recuperar mi forma física para la WAA Ultra 360», apunta.

Uno de los favoritos

Franco Collé, de 43 años, se une al listado de favoritos para hacerse con la victoria de la WAA Ultra 360 The Challenge Gran Canaria, que para la edición del próximo mes de noviembre tendrá 270 kilómetros y unos 25.000 metros de desnivel acumulado. Otros candidatos son el eterno Luca Papi, el suizo Jules-Henri Gabioud, ganador de la PTL del UTMB en dos ocasiones; el grancanario Javier Blanco o el cántabro Pablo Criado.

La WAA Ultra 360 The Challenge Gran Canaria, que cuenta con el apoyo de Ayuntamiento de Tejeda, Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, Promotur del Gobierno de Canarias, Fred Olsen Express y Provital; dará su pistoletazo de salida el próximo 16 de noviembre en el municipio de Tejeda, que en esta edición será el epicentro de la prueba y acogerá también la llegada.

El rutómetro es secreto y no será hasta diez días antes de la carrera cuando los corredores tengan acceso a todos los datos. Las inscripciones, que siguen abiertas en la web www.360thechallenge.com, están limitadas a cien participantes.