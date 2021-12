«Sería muy feliz si siguiera vistiendo de amarillo porque son mis colores»

-¿Qué valoración hace de la temporada de un equipo LEB Plata del CB Gran Canaria que disputó las eliminatorias de ascenso a la categoría Oro?

-Fue un año con mucho crecimiento personal porque en el LEB Plata tuvimos muchas dificultades por las lesiones o jugadores que subían al primer equipo, que nosotros siempre nos alegramos obviamente. Tuvimos que trabajar todos, poner nuestro granito de arena y crecer en muchos aspectos para sacar la temporada adelante, como creo que hicimos.

-A nivel personal con el premio de ser llamado por Porfi Fisac para el primer equipo...

-Totalmente. La verdad es que estoy muy agradecido por la oportunidad, estoy muy contento. Siempre que me llama el primer equipo, siendo canario y que siento los colores como ninguno, pues voy allí, doy lo que me piden e intento aportar el máximo para darle un poquito más de mi juego al primer equipo.

-Dispuso de minutos en cuatro partidos de la fase regular y en los dos del Playoff por el título ante el Real Madrid...

-Sí, la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Al final, cuando estás jugando allí solo te centras en hacer lo que te pide el entrenador y ayudar al equipo a sumar. Ahora que la temporada se ha acabado miras un poco atrás, pero tampoco mucho porque no me quiero conformar con eso y quiero más. Es cierto que miras atrás y piensas que esta experiencia me ha servido mucho y he aprendido un montón, he jugado con grandes jugadores de muchísimo nivel. Me quedo con eso.

-El entrenador segoviano no ha parado de destacar su trabajo en los entrenamientos y en los partidos. ¿Qué le decía?

-Me decía que fuese Javi López, que cada jugador tiene su forma de jugar y de entender el juego. Obviamente, yo me adaptaba a lo que él me pedía, intentaba hacer todos los consejos que me daba y todas las cositas para que no tuviese que estar todo el rato encima mía, y la verdad es que yo creo que está contento conmigo porque sabe que cualquier cosa que me pida yo se la voy a intentar dar no al 100 sino al 200%. Al final, cuando tú tienes ese nivel de compromiso, de sacrificio, de ganas y de esfuerzo, que también las tiene él como entrenador, pues compaginas muy bien con él. Estoy muy contento.

-¿Cómo ha sido compartir posición con dos jugadores experimentados como Andrew Albicy y AJ Slaughter? ¿Qué consejos le dieron?

-Muy bien, son dos grandes jugadores y también dos grandes personas. Todos los jugadores nos llevamos súper bien y me integraron súper bien. Ellos dos que son con los que más entrenas y con los que más estás de tú a tú en el entrenamiento, te sueltan algún consejo por aquí, cómo leer defensas, cómo controlar más el partido, cómo pasar el bloqueo en alguna defensa... Te van diciendo un montón de cosas y, al final, hay que tener los oídos bien abiertos porque son jugadores de un nivel muy grande y siempre ayuda entrenar con gente así, ya que mejoras a diario.

-Lo bueno es que no se ha sentido extraño con tantos canteranos en la dinámica del primer equipo, ¿no?

-Exacto, no me he sentido extraño. Me sentía como uno más porque me integraron súper bien, yo conocía a algunos jugadores de años pasados y de seguirlos mucho. Conocía también a la gente del cuerpo técnico, preparadores físicos, fisios y demás. La transición ha sido muy buena, siempre estoy contento de que haya un montón de canteranos subiendo al primer equipo y ayudando. Me sentía como uno más, así que muy satisfecho.

-El impacto de Olek Balcerowski y Khalifa Diop fue enorme. ¿Le ha sorprendido a usted que los conoce bien? ¿Cómo los vio?

-La verdad es que los he visto fenomenal. No me sorprende porque ellos trabajan todos los días, se quedan más tiempo después de los entrenamientos, los días libres siguen yendo a entrenar... La verdad es que se lo curran un montón y le ponen las horas y el esfuerzo para que el trabajo tenga sus frutos. Ojalá esto sea el principio de seguir jugando bien, de seguir sumando al equipo que es lo más importante y estoy muy orgulloso de ellos.

-Termina contrato con la entidad claretiana y despierta interés de conjuntos de LEB Oro y LEB Plata. ¿Qué plan tiene?

-La verdad es que no lo sé aún. Soy jugador del Gran Canaria de por vida, o sea, si quieren contar conmigo yo voy a ser el primero en estar disponible para ellos, pero ahora mismo no depende mucho de mí. Tampoco he hablado mucho porque estoy de vacaciones. Estoy intentando desconectar un poco y disfrutar de esta semanita y media que me he cogido libre. Después ya me pondré manos a la obra para entrenar otra vez con el Granca y ya veremos qué pasa. Sería muy feliz si siguiera vistiendo de amarillo porque son mis colores.

-De hecho, el director deportivo, Willy Villar, en una entrevista a este periódico el pasado lunes, dijo que se lo ha ganado «por su carácter, su temperamento y su realidad». Supone una recompensa a la espera de tener todo más claro, ¿no?

-Totalmente. Es un orgullo increíble, ya solo poder estar en las conversaciones de ser el tercer base de un equipo como el Granca, con todo lo que conlleva siendo canario y de la isla, la verdad es que muy contento. Estoy con ganas de trabajar y de seguir ganándome ese puesto como dices. Veremos lo que pasa, pero estoy feliz y tranquilo.