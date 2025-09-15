La Federación de Hípica de Gran Canaria estudia demandar a la Regional por la polémica de las licencias La gestión de las licencias, atribuido a las insulares por los estatutos pero asumido por la autonómica desde 2015, genera un debate entre organismos

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:42 Comenta Compartir

La problemática que vive la Federación de Hípica de Gran Canaria lleva enquistado casi una década como consecuencia de la gestión de las licencias que puede poner en riesgo la viabilidad tanto de los organismos federativos insulares como el normal desarrollo de esta disciplina. Y es que, desde el 5 de diciembre de 2015, en una asamblea de la federación autonómica, se aprobó que la expedición de las licencias fuera a través del ente regional, lo que amputaba de lleno a las insulares, sin margen de poder tener actividad ni de recibir subvenciones.

No obstante, las resoluciones de dicha asamblea no llegaron a aprobarse por parte de la Dirección General de Deportes al no ser presentados, por lo que dicha medida quedaba sin efecto. Pero en la práctica, ese vacío ha provocado una tensión constante que podría explotar a medio plazo.

El origen del problema «La Federación Canaria aprobó hace casi 10 años que la expedición de las licencias fuera a través de la Regional, pero no lo aprobó la DGD ni se modificó en los estatutos»

En este sentido, el presidente de la Federación de Gran Canaria de Hípica, Juan Emilio García Eugenio, insiste en que el ente autonómico «contraviene los estatutos con su acción y nos provoca una seria parálisis. Nos dejan sin razón de ser y sin posibilidad de recibir ayudas a los clubes y a los practicantes de este deporte de la isla», aproximadamente un millar de personas.

Consecuencias «Sin esa gestión, las insulares nos quedamos sin actividad ni posibilidad de recibir subvenciones. Por ello, hemos convocado una asamblea para ver si acudimos finalmente a la vía judicial»

Ampliar El presidente de la Federación de Gran Canaria de Hípica, Juan Emilio García Eugenio. Cober

El dato 1.000 practicantes y jinetes asiduos compiten en eventos de hípica en Gran Canaria, con cinco clubes registrados, siendo junto a Tenerife y La Palma las principales islas que capitalizan la actividad de esta disciplina.

«Ya se ha denunciado este problema ante la Dirección General de Deportes, pero no hemos tenido respuesta alguna. Y ante la Federación Canaria también... más de lo mismo», reconoció García. «De hecho, en la última asamblea regional volví a reincidir en esta cuestión. La presidenta, Noemí Carreras, se comprometió a contestar y hasta la fecha no nos ha contestado». En paralelo, el máximo responsable de la federación insular afirmó que «también acudimos al Cabildo para pedir ayuda en este sentido, pero ya nos dijeron que no se puede hacer nada, argumentando que la ley de subvenciones es así».

Ante este panorama adverso, García explicó que «desgraciadamente no tenemos más opción que judicializar el asunto. De hecho, he convocado una asamblea insular para el 27 de septiembre para que, entre todos los miembros analicemos la situación y aprobemos o no la opción de acudir a la justicia», concluyó.