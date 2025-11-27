La Federación Canaria de Hípica se reúne con el Cabildo de Gran Canaria para conocer las líneas de subvenciones El encuentro tuvo como objetivo conocer en detalle las diferentes líneas de ayudas que el Instituto Insular de Deportes (IID) pone a disposición del sector deportivo y avanzar en vías de colaboración conjunta entre ambas instituciones

La presidenta de la Federación de Hípica, Noemí Carreras, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, y el vocal técnico de jueces de la Federación, Jonay Cabrera.

La Federación Canaria de Hípica mantuvo recientemente una reunión de trabajo con el Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero Vega, en la que estuvo presente Jonay Cabrera, vocal técnico de jueces de la Federación. El encuentro tuvo como objetivo conocer en detalle las diferentes líneas de subvenciones que el Instituto Insular de Deportes (IID) pone a disposición del sector deportivo y avanzar en vías de colaboración conjunta entre ambas instituciones.

Durante la sesión, el Cabildo presentó la estructura de ayudas para la temporada 2025, que incluye subvenciones dirigidas a clubes deportivos, deportistas individuales, eventos deportivos de interés insular, así como ayudas específicas para ayuntamientos con menos de 15.000 habitantes o con sede en municipios con menor población.

Además, se detallaron los plazos orientativos según el calendario anual habitual:

• Enero – marzo: subvenciones para eventos deportivos de interés insular.

• Abril – junio: ayudas a clubes de deporte base y primera convocatoria para deportistas individuales.

• Julio – septiembre: segunda ventana para deportistas individuales y subvenciones para ayuntamientos.

• Octubre – diciembre: subvenciones para eventos deportivos del año siguiente.

Cabe recordar que cada convocatoria cuenta con bases específicas, accesibles a través del Portal de Subvenciones del Instituto Insular de Deportes https://tinyurl.com/mpd5z96h, donde los deportistas y clubes pueden consultar requisitos, documentación necesaria y procedimientos de solicitud. Asimismo, se subrayó la importancia de revisar periódicamente este portal y el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas para mantenerse al día de las aperturas de plazos.

Se trata de subvenciones nominativas, por lo que la solicitud debe realizarse de forma personal por cada deportista, ya que no pueden ser tramitadas por terceros. Estas ayudas están dirigidas únicamente a personas federadas con licencia Insular, Territorial o Nacional de Gran Canaria, y es responsabilidad de cada persona interesada revisar las bases y presentar su solicitud dentro de los plazos establecidos. Toda la información detallada, requisitos y procedimientos se encuentra publicada en las bases oficiales disponibles en el portal mencionado.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, quiso poner en valor durante la reunión «el importante papel que desempeñan las entidades federativas en el ecosistema deportivo insular, porque la labor que realizan las federaciones es fundamental para fomentar la práctica deportiva en un segmento de la población que resulta clave para construir una sociedad sana y cohesionada».

Romero destacó que con las líneas de ayudas que promueve el IID «priorizamos el acceso y el desarrollo deportivo de niños y jóvenes para que adquieran hábitos de vida saludables desde edades tempranas», señaló, e hizo hincapié en «el carácter estratégico de las ayudas que vienen a respaldar a unas entidades que acercan la práctica deportiva a todos los rincones de la isla y permiten el acceso regular a la actividad física a lo largo del año».

Por su parte, la presidenta de la Federación Canaria de Hípica, Noemi Carreras, destacó la importancia del encuentro para seguir reforzando la coordinación entre administraciones: «Trabajar de la mano de las instituciones es fundamental para que nuestros deportistas dispongan de herramientas, ayudas y oportunidades que les permitan seguir creciendo. Agradecemos al Cabildo de Gran Canaria su predisposición, el tiempo dedicado y el interés en conocer de primera mano la realidad de nuestro deporte. Todo este esfuerzo tiene un único objetivo: facilitar que la hípica canaria continúe desarrollándose en todas las Islas».

La reunión concluyó con el acuerdo de continuar trabajando de manera coordinada, manteniendo un contacto estable y directo entre ambas instituciones para facilitar el acceso a las ayudas y explorar nuevas colaboraciones que beneficien al conjunto del deporte hípico en Canarias.