Fabio Santana: «Hay que ir a tope en cada partido, todos son finales»

A pocos días ya para partir a la península, Santana afirma que «es cierto que todos los equipos llegaremos, no como estábamos, porque no hemos podido entrenar mucho cinco por cinco, llevamos solo tres días entrenando con contacto, este [por hoy] va a ser el cuarto día. Todos los equipos estaremos en igualdad de condiciones, será un torneo bastante duro por jugar un partido cada dos días, por eso la idea es llevar bastantes jugadores para el tema del cansancio y la fatiga. Hay equipos que están más acostumbrados por el tema de jugar en Europa, pero se espera que sea duro para todos».

Equipo al completo.

Quiso destacar también Fabio Santana el hecho de que el equipo se haya mantenido al completo en la isla. «Somos un equipo que hemos sido bastante responsables cada uno de quedarnos aquí, porque hay muchos jugadores que se han marchado de sus clubes y eso es algo bastante positivo por parte nuestra, y creo que va a ser ventajoso para nosotros. Al final, un equipo comprometido con el objetivo es mentalmente más fuerte y eso es importante de cara al torneo. Eso no quiere decir que seamos más favoritos que otros equipos, porque todos los equipos son muy buenos y al final no sabemos cómo llega cada uno. Al final será una incógnita y se verá en ese primer o segundo partido de torneo», relató.

En un torneo tan exigente, donde se jugarán muchos duelos en pocos días, el riesgo de lesiones es otro aspecto a tener en cuenta. En ese sentido, el grancanario aseveró que «creo que es mejor no tenerlo en cuenta, porque cuando uno teme el factor lesión siempre acaba lesionándose. Mejor no pensar en ello, pero siempre tenerle respeto, hemos ido muy poco a poco para que eso no suceda. Estamos metiendo bastante carga a los entrenamientos y estos tres últimos días han sido de contacto. Toco madera para que no suceda a nadie y que todos los jugadores estén sanos».