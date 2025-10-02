ExpoDeca 2025 abre sus puertas en Tenerife con cuatro días de deporte, formación y espectáculo

Imagen de Expodeca, con las autoridades presentes en esta Feria de la Actividad Física y del Deporte en Canarias.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, junto con el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, inauguraron ayer ExpoDeca 2025, la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, que permanecerá abierta hasta este domingo en las instalaciones del Recinto Ferial de Tenerife.

En relación con la puesta en marcha de esta segunda edición, Manuel Domínguez afirmó que «con la inauguración de ExpoDeca, un año más, queda patente el compromiso del Gobierno de Canarias con el deporte y con los que, de una u otra forma, están involucrados en él».

Por su parte, Poli Suárez destacó que «con esta nueva edición, ExpoDeca se consolida como el mayor evento deportivo de Canarias, un escaparate donde se encuentran todas las disciplinas, para todas las edades y con todos los protagonistas del sector».

ExpoDeca se convierte en el mayor escaparate del deporte en las islas, con la presencia de cerca de 160 instituciones, universidades, federaciones y clubes, deportistas, asociaciones, expertos y empresas. Las instalaciones del recinto ferial de la capital tinerfeña ofrecerán durante cuatro días una amplia variedad de expositores, ponencias y debates, exhibiciones de alto nivel y todo un recinto abierto a la práctica libre del deporte, con entrada gratuita para todos los públicos.

Durante su celebración, la gran feria del deporte canario permitirá a los asistentes conocer de cerca las últimas novedades del sector, así como disfrutar de un intenso calendario de competiciones, exhibiciones y demostraciones en los distintos espacios del recinto con el objetivo de acercar el deporte al gran público.

Competiciones y exposiciones

Dentro del espacio de la Gran Sala, uno de los puntos neurálgicos de ExpoDeca 2025 y donde está ubicado el escenario principal de la feria, tendrá lugar el campeonato internacional de CrossFit Iberian Throwdown, así como la competición oficial de voleibol y exhibiciones de gimnasia rítmica.

Además, este espacio acoge la zona de motor, integrada por distintos vehículos y simuladores en el espacio expositivo más grande de la feria, así como el cuadrilátero de boxeo donde se impartirán clases para principiantes, o un área para torneos de balonmano street y balonmano playa.

La Gran Sala se presenta como un espacio polivalente dentro del programa de la feria, ya que servirá de punto de encuentro para los aficionados al ajedrez, además de escenario para la final del primer Campeonato de Canarias de Bailes Urbanos -durante la jornada de mañana-, y sede de la pista de pádel, donde se impartirán clases y se celebrará el V Challenger Memorial Paulina Luciani. La programación en este espacio culminará mañana por la noche, a partir de las 20.00 horas, con un concierto del artista tinerfeño St. Pedro.

Un año más, la celebración de ExpoDeca 2025 también supone el marco en el que se celebrará la gala de los Premios al Deporte Canario. La entrega de reconocimientos tendrá lugar en el TEA Tenerife Espacio de las Artes hoy, a partir de las 20.00 horas.

Un evento especial con acceso mediante invitación previa donde se reconocerá la trayectoria de deportistas y entidades destacadas del archipiélago. Un homenaje institucional y emocional al talento, la entrega y la diversidad del deporte que nace y crece en nuestras islas.

Se trata de una plataforma para visibilizar historias que inspiran, conectan y construyen comunidad. La gala celebrará a deportistas, clubes y proyectos que representan valores como el esfuerzo, el compromiso, la superación y el orgullo de pertenencia.

