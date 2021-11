Yosvany Hernández: «El espectáculo con este Guaguas está garantizado»

El receptor cubano ofreció sus primeras impresiones tras aterrizar en la isla de Gran Canaria y tener su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros y su nueva casa, el Centro Insular, antes de arrancar la pretemporada el próximo lunes 2 de agosto.

- Acaba de aterrizar en Gran Canaria para encarar su primera experiencia en la Superliga Masculina y con el Guaguas. ¿Ilusionado con su nuevo reto con el campeón de Liga y Copa?

- Vengo dispuesto a trabajar duro y la verdad es que no veía la hora de que llegara el momento de comenzar a entrenar. Estoy muy ilusionado con este proyecto que se ha montado en el CV Guaguas, en el que vamos a por todos los títulos en juego.

PLANTILLA«Se ha fichado buenos jugadores, un buen equipo para fajarnos con quien sea en Europa» CLAVE DEL ÉXITO«Si empujamos juntos llegaremos a cualquier lugar donde nos propongamos»

- ¿Qué le ha parecido la isla de Gran Canaria en el poco tiempo que ha tenido para aclimatarse?

- Me encanta lo que he podido conocer de la isla hasta el momento y el clima es perfecto. He podido caminar un poco por la ciudad, por la zona de la playa de Las Canteras y estoy muy feliz de estar aquí. Mi familia no ha venido todavía, pero estoy seguro que la ciudad les va a encantar, porque ellos adoran el mar y espero que se reúnan conmigo aquí en septiembre.

- ¿Y su primer contacto con el resto de la plantilla?

- La plantilla me parece que es muy buena, se han fichado muy buenos jugadores y estoy muy ilusionado. Conozco muy bien a Yadrián, que es de mi misma ciudad, y también a algunos jugadores como puedan ser Paulo Renan o Matt Knigge por ejemplo, que son jugadores muy buenos. Todos mis compañeros me han parecido muy agradables, muy simpáticos y como yo soy una persona abierta, a la que siempre le gusta estar riendo y haciendo bromas, creo que la comunicación es muy fluida, porque soy igual que ellos, muy bromista. Vamos a formar un buen equipo entre todos para fajarnos con quien sea en Europa.

- Trabajo extra para Sergio Camarero con una plantilla donde hay mucha calidad y profundidad de armario, ¿no cree?

- Creo que Sergio Camarero y el resto del cuerpo técnico van a tener mucho trabajo por delante, va a pasar muchas horas sin dormir porque tendrá que tomar decisiones complicadas, porque tiene muchos jugadores. Pienso que en la Superliga probablemente vaya a tener que jugar con unos jugadores y con otros en la Champions, porque si no se va a volver loco. Yo estoy acostumbrado a jugar muchos partidos porque en Corea se juegan muchísimos partidos cada semana, pero él va a tener muchísimo trabajo y una planificación para todo el año.

- Ya que nombra la CEV Champions League, es una competición a la que le tiene ganas por aquello de su gran calidad y exigencia y, sobre todo, porque aún no la ha jugado en lo que lleva de carrera deportiva.

- Llevo años esperando la oportunidad de poder competir en la CEV Champions League, como siempre he estado jugando en países árabes y asiáticos, nunca me había surgido la posibilidad de probarme en esta competición, así que cuando Juan Ruiz me propuso este proyecto pensé solo en la posibilidad de jugarla, sin pensar demasiado en otros aspectos como el económico y la verdad es que voy muy duro para intentar alcanzar un gran resultado en ella. Es un objetivo prioritario tanto para el club como para mí mismo, por eso voy a trabajar duro para conseguir llegar a lo más alto.

- Aunque lógicamente el grupo está por encima de cualquier otra cosa, siempre un jugador se marca objetivos personales. ¿En su caso, cuáles serán esos objetivos en su estreno con la camiseta grancanaria?

- Mi objetivo personal es la Champions. Voy a ganar todos los títulos en España, porque considero que también es parte de mi trabajo, pero mi pensamiento está centrado en hacer un gran papel en la Champions, tanto a nivel individual como personal.

-¿Cuál considera que es el secreto de su éxito, ese que ha tenido durante los últimos años en los diferentes países y ligas que ha disputado?

- Considero que es fundamental el trabajo en grupo, si el equipo empuja solamente de manera individual no vamos a llegar a ningún sitio, pero si lo hacemos todos juntos vamos a llegar a cualquier lugar que nos propongamos. El trabajo, la comunicación y la convivencia entre los jugadores, con el entrenador, con el manager y con el departamento de comunicación es fundamental. Debemos ir todos a una, como un grupo.

- El equipo vestirá con la marca Hummel la próxima temporada. Ya se ha enfundado su nuevo equipaje para posar antes las cámaras. ¿Qué tal la primera impresión con la ropa de juego?

- Hasta ahora no he tenido la oportunidad de vestir la marca Hummel, pero la verdad es que la ropa que nos ha llegado hasta el momento me ha parecido que está muy chula y seguro que cuando lleguen las nuevas equipaciones de juego me van a gustar todavía más.

- Gran Canaria es una isla con mucha tradición de voleibol. La afición, que por la pandemia se perdió la pasada campaña donde el club volvía a la máxima competición, es muy entendida y siempre que la pandemia se lo permita no dudará en ir a animar al equipo al Centro Insular. ¿Qué mensaje le puede dejar a sus nuevos seguidores?

- Que el espectáculo con este CV Guaguas está garantizado. Aquellos aficionados al voleibol y al deporte en general que no se abonen se van a perder un gran espectáculo, porque van a poder disfrutar de un nivel de juego que nunca antes han visto y se lo aconsejo.