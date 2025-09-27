La escalada de Potes, una fiesta popular abierta a todos

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:54 Compartir

Menos de un mes. Es lo que resta para que se ponga en marcha el evento de escalada del año en Potes, la bella villa cántabra, que será el escenario tanto de la Copa de España de Escalada de Velocidad y Bloque, última prueba puntuable de la temporada, como de la Copa FEDME de Escalada Urbana, una propuesta paralela que destaca por su originalidad.

Pero el certamen trasciende el ámbito deportivo y se postula como una fiesta popular abierta a todos, porque, aparte de escalada, los asistentes podrán disfrutar de actividades para vivir en familia y con amigos. La oferta reunirá música, food trucks, charlas, exposiciones y… alguna sorpresa pendiente de concreción, como la posible presencia de leyendas de la escalada de fama mundial.

La organización corre a cargo de Vocento y El Diario Montañés, junto con la empresa especializada B3 Sportainment y la FEDME, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Y está apoyada además por entidades como Fundación Camino Lebaniego y Turismo de Cantabria, y patrocinada por empresas como Leapmotor y el aeropuerto de Santander (AENA).

Los próximos campeones

La Copa de España de Escalada de Velocidad y Bloque, tercera y última prueba del año, encumbrará a los nuevos campeones de España de las dos modalidades, que son disciplinas Olímpicas. La Copa de Escalada Urbana, por su parte, funciona como una competición paralela y tiene la particularidad de que los participantes habrán de trepar la arquitectura medieval de Potes, no las estructuras oficiales que se utilizan en la Copa de España.

Ya hay más de 400 participantes inscritos de toda España, repartidos en categorías senior (masculina y femenina) e infantil, que se divide a su vez en dos edades (de 7 a 9 años y de 10 a 12). Pero podrás competir aunque no estés federado, porque la organización contempla una clasificación profesional y otra amateur. Solo tienes que apuntarte y llevar tu colchoneta de protección.

Por toda la ciudad

La Copa de España tendrá su centro neurálgico en el Parking de La Serna (Ferial de Potes), donde se instalarán tanto el muro de Velocidad, de 17 metros de alto y 6 de ancho, como el de Bloque, con 15 metros de ancho y 4,5 de alto. El primero se recorre en vertical, mientras que el otro suele incluir trazadas horizontales y/o diagonales.

La Copa de Escalada Urbana, en cambio, se desarrollará por diversas zonas de la localidad, para afrontar la ascensión de paredes, edificios y rincones emblemáticos de la villa cántabra.

Premios, un jamón y una piñata

Los ganadores profesionales recibirán premios económicos, mientras que los amateur se llevarán como regalo material deportivo y otros obsequios. Pero todos pueden probar sus habilidades en el Lance al jamón, una prueba adicional abierta a cualquiera con ganas y habilidad. Los aspirantes deben trepar primero y saltar después para quedar colgados de una pata de jamón anclada al techo: el que lo consiga, se la lleva. Y podrías ser tú…

Los más pequeños tienen una prueba similar denominada Lance a la piñata, cuyo premio consiste en todas las delicias y presentes que esconde en su interior.

La agenda preliminar

Aunque puede haber cambios, porque los horarios de competición se están cerrando actualmente con los deportistas y los jueces, y pueden modificar el resto del programa, la agenda preliminar está perfilada y contempla un fin de semana de lo más completo.

El sábado 25, desde primera hora de la mañana en el Ferial, se celebrarán las pruebas clasificatorias de Bloque en categoría juvenil; por la tarde tendrán lugar las clasificatorias de la división absoluta, y la jornada concluirá con la espectacular competición de Velocidad absoluta. Y, de cierre, el público podrá disfrutar de un concierto que promete poner a todo el mundo a bailar.

También el sábado, y de forma paralela, se desarrollará la prueba de Escalada Urbana, con itinerarios distribuidos por diferentes edificios de Potes e incluyendo las categorías senior e infantil.

El domingo 26, por su parte, se disputarán las finales juveniles de Bloque y de Velocidad, así como las finales absolutas de Bloque y las finales de la Copa FEDME de Escalada Urbana.

IV Jornadas de Montaña

El certamen de escalada coincide además con las IV Jornadas de Montaña de Liébana, un evento consolidado ya como un espacio de encuentro cultural, deportivo y divulgativo en torno al mundo de la montaña. La propuesta reúne a expertos, deportistas, aficionados y público en general, con el objetivo de compartir experiencias, conocimientos y valores asociados a la naturaleza, el montañismo y la preservación del medio ambiente.

Temas

Santander

Escalada

Jornadas