«Es un sueño poder jugar en la isla antes de retirarme»

— ¿Cómo se planifica durante este momento de confinamiento?

— Intento seguir con una rutina, no levantarme muy tarde, un poco lo que hago normalmente de entrenar por la mañana, hacer un entrenamiento de físico porque pádel poco puedo hacer. Tengo una pared en el garaje y estoy 15 o 20 minutos al día, pero a lo que le estoy dedicando más tiempo es al físico, que hago una sesión por la mañana y por la tarde. Y luego la rutina también es ver series, leer, estudiar y ver partidos de pádel.

— Comentaron la portera del Rocasa Gran Canaria y de la selección Silvia Navarro y la alero isleña del Famila Schio italiano y también internacional Leonor Rodríguez en entrevistas a CANARIAS7 que aprovechan para ejercitar la mente, acostumbradas a trabajar más el cuerpo durante la competición. ¿Es su caso?

— El trabajo psicológico también es importante. Obviamente la situación te afecta, pero intentas evadirte un poco en el sentido de estar positiva y pensar que todo va a volver a la normalidad. Además, intento apoyarme en mi psicóloga para intentar transformar todos los pensamientos negativos en positivos, aunque cuesta mucho con la situación que se está dando.

— Terminó el año 2019 como número 1 del mundo junto a su anterior pareja Marta Ortega y, tras la primera cita en el Cervezas Victoria Marbella Master el pasado mes de marzo, afianza su dominio y se queda en solitario en lo más alto por tercera vez en su carrera. ¿Qué objetivos se marca?

— Tengo pareja nueva este año con Paula Josemaría -designada como jugadora revelación en 2019- y el objetivo es seguir mejorando como pareja e intentar mantener el número 1, sobre todo, lo más importante es acabar ahí. Pero no es ninguna obsesión porque al ser una pareja nueva todo necesita un proceso de adaptación, aunque que pretendemos ganar los máximos torneos posibles y hemos empezado con buen pie.

— ¿Cómo se asimila este parón en una pareja en formación?

— El cambio de pareja ya lo decidí a finales del pasado año y hemos tenido toda la pretemporada para entrenar juntas. Ella está aquí en Barcelona entrenando conmigo y es cuestión de ir entrenando mucho. Obviamente que esto no ayuda, pero, al final, es un mal menor y lo importante es que todo vuelva a la normalidad y que podamos seguir con nuestras rutinas.

— El triunfo en Marbella supuso su trigésimo título en el Circuito Mundial y está a uno de igualar el récord que poseen las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto. Un aliciente más, ¿no?

— Cuando llevas tiempo ahí metida muy arriba y has ganado muchos torneos, al final te tienes que marcar retos. Obviamente, otro reto es igualar a las gemelas e incluso poder superarlas. Sin duda, es un aliciente más para este año.

— El Circuito Mundial cumple su octavo curso y su expansión con nuevas sedes en Europa y en Sudamérica no para de crecer...

— La verdad es que ha habido una evolución año tras año, retransmisiones y visualizaciones. Creo que el tema del streaming ha mejorado muchísimo y la entrada de Gol Televisión se ha notado muchísimo también. Creo que el pádel es un producto y se está vendiendo muy bien y el espectáculo cada vez es mayor por parte de los jugadores. Está muy profesionalizado el deporte y los jugadores están muy entrenados, se preparan muy bien y se nota en el espectáculo que se da.

— Pero no pasa por Gran Canaria...

— Es un sueño poder jugar en la isla antes de retirarme y esperemos que eso se pueda dar. La verdad es que sería muy bueno.

Recupera las recetas «de hace tiempo».

Marta Marrero, de 37 años, es una extenista profesional y, actualmente, una de las mejores jugadoras del Circuito Mundial de Pádel y no para de evolucionar en su juego y repertorio de registros para afianzarse en lo más alto del ranking.

Su dominio y contundencia en la pista despierta admiración y elogios de las múltiples ciudades nacionales e internacionales que recorre el torneo. Tras conquistar el primer Master de la temporada en Marbella, el confinamiento por el estado de alarma decretado por el Gobierno de España ha frenado su progresión, pero ha posibilitado que retome esas aficiones personales y esos objetivos profesionales que, en caso de estar en plena competición, no podría dedicar tanto tiempo.

«Me gusta la cocina, pero, al final, con el día a día no hay tanto tiempo. Ahora le estoy dedicando más tiempo, aunque eso no quiere decir que me esté poniendo a comer sin pasar», expone sonriente la deportista grancanaria, al tiempo que aclara que «le estoy prestando más atención y más dedicación, haciendo alguna receta que hacía tiempo que no hacía».

Asimismo, Marta Marrero, líder en solitario del Circuito Mundial de Pádel con 12.490 puntos después de imponerse en 205 de los 259 partidos disputados, firmando un 79,15% de efectividad y 16 victorias consecutivas, no deja de lado sus estudios en una situación excepción, por lo que manifiesta que «también me matriculé en un par de asignaturas que me quedan de la carrera de Turismo, que quieras o no también estás entretenida».