Los equipos de la UD Taburiente comienzan la competición este próximo domingo

Comienza una nueva temporada para los equipos de la UD Taburiente. El club consagrado en la máxima categoría del hockey hierba español, inicia ambas competiciones en División de Honor A con el objetivo de la permanencia como principal reto.

Equipo femenino

Las amarillas visitan al Club Egara, uno de los equipos más en forma de las últimas temporadas y que ya fue protagonista en la pasada Copa de la Reina.

El entrenador del Taburiente, Suso Martín, reconoce la dificultad del estreno pero subraya la ilusión del grupo: «Estamos con muchas ganas de iniciar la competición. Sabemos de la dificultad del rival, pero también que siempre hemos estado cerca de competirles y de sacar algo positivo».

Los antecedentes no favorecen al conjunto grancanario, que el pasado curso cayó en los tres enfrentamientos directos. En Terrassa, el Egara se impuso por 3-2 en un choque muy igualado que se resolvió en los minutos finales. En la Copa de la Reina, el duelo también estuvo abierto hasta el tramo final, cuando las catalanas ampliaron su ventaja tras un penalti córner. En el choque disputado en Gran Canaria, un tanto de penalti strock volvió a marcar la diferencia en un partido en el que las grancanarias tuvieron claras ocasiones para empatar.

De cara al estreno, el técnico del Taburiente pone el foco en defender con solidez los penaltis córner y en mantener la tranquilidad en los momentos decisivos. El equipo llega sin haber podido disputar partidos de pretemporada frente a otros conjuntos de la liga, aunque sí se midió a los juveniles masculinos del club para acumular ritmo competitivo.

«No hemos tenido el rodaje que nos habría gustado, pero vamos con ilusión y sabemos que tendremos nuestras ocasiones, como en cada partido frente a ellas», apuntó Martín.

Con ilusión renovada y el objetivo de crecer desde el inicio, la UD Taburiente buscará sumar sus primeros puntos de la temporada en un exigente debut liguero.

Equipo masculino

Con equipo renovado y muy joven, la UD Taburiente inicia este fin de semana su andadura en la División de Honor masculina visitando al Real Club Polo de Barcelona, vigente campeón de la competición. El conjunto amarillo afronta el duelo con la ilusión del inicio de temporada y con el objetivo de seguir creciendo como bloque en una primera vuelta que se prevé exigente.

El entrenador del Taburiente, Eugenio Paulón, reconoce la dificultad del estreno, aunque lo valora como una oportunidad de medir el trabajo realizado en pretemporada: «Nuestra realidad es que aquí tenemos pocas opciones de disputar amistosos de nivel, así que este primer partido nos va a servir para coger ritmo competitivo y corregir sobre la marcha. El objetivo es ir de menos a más, no solo en este encuentro sino en toda la primera vuelta».

El Polo se presenta como un rival de máxima exigencia. Campeón de liga en la pasada campaña, el cuadro barcelonés también ha vivido cambios en su plantilla, con salidas y nuevas incorporaciones que aportan un aire renovado al campeón. «Sabemos que nos enfrentamos a un equipo top, pero también que nosotros llegamos con ganas, ilusión y mucho trabajo detrás. Queremos plantar cara y ver si somos capaces de puntuar en este debut», añadió el técnico argentino.

El equipo grancanario encara los últimos días de preparación con una plantilla motivada y con la ambición de competir desde el primer minuto. La visita a uno de los escenarios más complicados del campeonato servirá de termómetro para evaluar el estado del grupo y comenzar a construir la identidad del Taburiente en esta nueva temporada.

