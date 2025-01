El EOFT se trae a dos escaladores de lujo: de las Torres Trango en Pakistán al teatro Guiniguada El festival, que ha tenido su gran estreno nacional en Santa Cruz de Tenerife llega a la capital grancanaria el domingo día 26 con Edu y Francisco Marín

Edu y Francisco Marín, en la foto junto a su padre, estarán en Gran Canaria.

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de enero 2025, 16:00 Comenta Compartir

El festival de cine de montaña más grande de Europa, el European Outdoor Film Tour, contará en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria con dos de los protagonistas de esta edición, lo que supone que por primera vez en su historia tendrá a los rostros de sus cortos sobre el escenario. Edu y Francisco Marín, padre e hijo y junto a su hermano, son el alma de 'Keep it buring' e invitados especiales en la capital grancanaria.

'Keep it burning' ha hecho historia al ser el primer trabajo español seleccionado para el EOFT en sus 28 años de historia. Se suma a otros cinco cortos de cuatro continentes, que han tenido su estreno absoluto en España en Canarias, para continuar hasta llegar a 27 países de todo el mundo en más de 550 eventos y 350.000 espectadores.

Edu Marín y su familia protagonizan el documental 'Keep it burning', rodado en marzo de 2024 en Asia. El escalador catalán lleva a su padre de 70 años a una expedición al Karakoram, una de las cordilleras más desafiantes del mundo. Para este reto, Edu reúne al 'Dream team', con su padre Francisco y su hermano Alex, a quienes ha convencido para conquistar esta cordillera frontera entre Pakistán, la India y China. El viaje a las famosas Torres Trango será el escenario de un reto familiar, la ruta Eternal Flame en Trango Nameless Tower, creada por las leyendas de la escalada Wolfgang Güllich y Kurt Albert en 1989.

Las Torres Trango, al norte del Pakistán, tienen varios de los acantilados más altos y las escaladas más difíciles del mundo. El punto más alto de este conjunto de macizos es la Gran Torre del Trango a 6.286 metros, cuya cara este presenta la mayor caída casi vertical del mundo. 'Keep it burning' cuenta la hazaña de Edu Marín y su familia, 28 días viviendo e una pared para conquistar una de las cimas más codiciadas del mundo.

En escalada libre, 'Keep it burning' es una historia de perseverancia, de paciencia, de talento y esfuerzo, de familia y confianza, y que muestra la cara más dura de la montaña. Con la belleza de los paisajes como telón de fondo, los Marín se lanzan a la conquista de la icónica 'Eternal flame', de 5.13 a 6.200 metros de altitud en la Nameless Tower del Himalaya. En un solo intento y sin ayuda externa, este corto lleva al límite las emociones para mostrar la cara más bella y extrema de la montaña.

El festival, referencia en Europa, se supera en 2025 con historias cargadas de mensaje que ahondan en la superación, esfuerzo, tesón, diversidad y que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En versión original, con subtítulos en castellano y traducción en lengua de signos, el EOFT se consolida como un evento accesible y global que con el cine como lenguaje universal busca sensibilizar, promocionar, divulgar la defensa, protección y conservación de los espacios naturales.

En esta 28ª edición, la quinta en España, el corto 'Cycle of Bayaniham' lleva a los espectadores a conocer las raíces de la profesional de MTB Samantha Soriano en Filipinas; junto al corto 'Soundscape', de producción estadounidense, que va más allá de lo que es visible a los ojos junto al escalador Erik Weihenmayer que tras quedarse ciego ha conquistado una imponente pared en Sierra Nevada, un desafío de 73 metros de roca vertical. Por su parte, el documental 'Anna' desciende montañas por carretera, en skate y a toda velocidad para escapar de la ansiedad social a través del deporte. 'Backyard' acompaña a la freeskier Nadine Wallner a su reto y su sueño: 5 carreras de freeride, 3.000 metros de altitud, 25 kilómetros, todo en un día. 'To the sea' viaja a bordo de Melissa, una balsa de autoconstrucción de pallets y contenedores de plástico a hacer rafting con los londinenses Ben y Hugo de vuelta a casa.

Sorteos especiales

De entre los/as espectadores/as de ambas paradas en Canarias, se organizará el tradicional sorteo de equipamiento deportivo de primer nivel, cortesía de la tienda especializada de montaña Running Project Canarias y Kinema Producciones, productora y distribuidora en España y Portugal del festival.

El European Outdoor Film Tour, producido por la reconocida productora alemana Moving Adventures GmbH, arranca desde Canarias su viaje por España y Portugal de la mano de la productora canaria Kinema Producciones, conocida por ser la organizadora del festival de los océanos más importante de Europa.

Este festival, original de Alemania, a través de la productora alemana Moving Adventures GmbH, llega a España con la empresa canaria Kinema Producciones SL, con la colaboración del el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, la revista especializada de montaña Kissthemountain, la empresa Top Time Eventos, la aplicación de trail running Runnun App, la tienda especializada de trail Running Project Canarias, la Federación Canaria de Deportes de Montaña y Escalada FECAMON y el Área de Cultura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.