«Tenemos un entorno único para el ciclismo mundial que podría generar turismo y riqueza a toda Canarias»

No hay personalidad en Canarias con más recorrido que el suyo en el mundo del ciclismo. Siempre invitado a La Vuelta («Javier Guillén nunca se olvida de mí, y durante quince años no me he perdido ninguna, pero a esta edición no he ido por motivos de salud»), su base documental y archivo personal es una enciclopedia de la modalidad en Canarias. Eddy Merchx, Federico Bahamontes, Miguel Indurain, Perico Delgado, Marino Lejarreta, Luis Ocaña, Lucho Herrera, Alberto Contador, Pantani, Claudio Chiapucci, Tony Rominger, Óscar Freire...La lista de figuras mundiales que ha entrevistado y con las que, en la mayoría de los casos, ha entablado una entrañable amistad personal es interminable y su capítulo de experiencias no se puede delimitar. Felipe del Rosario pone ahora al alcance de todos los aficionados e interesados un volumen, de trabajada producción, en el que se resume la historia del ciclismo en Gran Canaria con arranque en 1953, cuando Alejandro del Castillo, Conde la Vega Grande, auspició el nacimiento de la primera gran carrera que tuvo lugar en la isla y que hasta hace unos años seguía vigente en el calendario. Los orígenes de la bicicleta en Gran Caanria en su vertiente competitiva, todos los presidentes y equipos federativos, las figuras más relevantes de la tierra, grandes hitos...

-¿Cuánto tiempo le ha llevado realizar y finalizar este libro?

-Tuve la suerte, ya siendo muy joven, cuando empezaba mi trayectoria como cronista deportivo, de adquirir el hábito de anotarlo todo, de documentar carreras, eventos, fechas, presidentes y dirigentes... Todo lo relacionado con el ciclismo que tanto me interesaba. Y, con la pandemia, un poco empujado por mi hija, que me preguntó por todo lo que tenía escrito, hice realidad la aspiración de recogerlo todo en un libro. Han sido muchas horas en la hemeroteca y días de sol a sol redactando, ordenando, clasificando... Pero a la vista del libro, todo ha merecido la pena.

-Más que un libro es una enciclopedia...

-Dispongo de datos que ni en las propias federaciones tienen. Eso signifca, también, que me he hecho mayor... Pero sí, es cierto que se incluyen muchos datos que ayudan a documentar el ciclismo en nuestra tierra. Era algo que tenía que quedar plasmado para el conocimiento de todos.

-No lo ha presentado pero la acogida está siendo notable...

-Había muchas ganas por parte de la familia del ciclismo de que saliera un libro de este tipo y, la verdad, estoy abrumado por las muestras de cariño y felicitaciones que he recibido. En septiembre, si las condiciones de la pandemia lo permiten, espero poder presentalo en un acto de homenaje a toda la familia del ciclismo grancanario porque este libro va por y para ellos.

-¿A qué atribuye que no hayan salido figuras del ciclismo desde aquí?

-La insularidad en el deporte siempre ha sido un obstáculo y en el ciclismo, mucho más. Si no te vas al País Vasco a formarte, por poner un ejemplo, es complicadísimo salir. Aquí tuvimos a Santi Ramírez o Arístides González, que llegó a firmar con Banesto. No tuvieron suerte pese a sus grandísimas condiciones.

-Y, a nivel de pruebas con eco mediático, tampoco el ciclismo termina de calar en Canarias...

-Es fundamental la implicación de los patrocinadores. Se han hecho intentos, pero si no se cuenta con un respaldo, con una estructura que permita a los corredores y equipos competir, es imposible. Imaginen que aquí, en nuestra isla, pudiese cerrarse un día la Avenida Marítima y hacer un criterium, por poner un ejemplo. ¿Alguien duda de que no sería un éxito? Es una pena porque son muchísimas las figuras mundiales y equipos de primer nivel que han venido aquí a entrenarse y han quedado maravillados pro el clima y la orografía que tenemos.

-¿Se está perdiendo la oportunidad de vertebrar, en torno a este deporte, un motor de turismo y riqueza para Canarias?

-Sin lugar a dudas. Tenemos en todas las islas un entorno único para el ciclismo mundial que podría generar un volumen de movimiento en nuestra economía que pocos sectores pueden alcanzar. A veces veo que se montan promociones en ferias de turismo en otros países.... Y me pregunto si no sería mejor invertir ese dinero en dar mejores condiciones a nuestro deporte y al ciclismo para atraer a visitantes de todo el planeta.