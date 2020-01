La UD Tamaraceite quiere soñar. Tras eliminar al Almería, mañana reciben al Granada, equipo revelación de Primera División, y desde el vestuario lanzan un aviso: «En el fútbol no hay miedos ni temores». Con todo, dos de los pesos pesados del conjunto capitalino coinciden en que es un momento «para disfrutar». David González, futbolísticamente bautizado como el Moco, y David García, jugador con más partidos en la historia de la UD Las Palmas, prometen entrega y compromiso.

«Ya eliminamos a un Segunda, ahora estamos disfrutando este sueño y tenemos muchas ganas de ponerle las cosas difíciles al Granada», avisa el Moco. «Ni el más optimista hubiera esperado esto cuando llegué hace ya casi cinco años», asevera el mediapunta que, a sus 38 años, está viviendo una segunda juventud. «Me encuentro muy bien. Me costó adaptarme a la superficie, también por la edad, pero espero tener cuerda para rato. Ya se verá el año que viene», destaca. «Desde que yo estoy aquí, el barrio ha estado volcado con el equipo. Tenemos la suerte de haber ascendido año a año», dice González, confiado en el lleno absoluto en las gradas mañana.

En la misma línea, David García, que en estos enfrentamientos tiene currículum de sobra, pone en valor el «momento histórico» que supone recibir por primera vez en el Juan Guedes a un equipo de Primera. «Es un momento para disfrutar. El primer tiempo ante el Almería no estuvimos bien, ahora tenemos que relajarnos y ser nosotros. Después del gol del Almería, nos quitamos las cadenas. En el fútbol no hay miedos ni temores», afirma el central. «Hay que aprovechar esta ola. Este fin de semana nos llega otro regalo de Reyes y es por lo bien que lo hemos hecho nosotros», relata el zaguero de Maspalomas. «Las cosas suceden y pasan, quién me iba a decir que iba a enfrentarme a un Primera División con el Tamaraceite», continúa. «Vamos a intentar tumbarlos. Seremos fieles a nosotros y a nuestro estilo. No me cabe la menor duda de que estaremos a la altura. La afición verá un equipo que no va a ir a especular. Saldremos orgullosos después de jugar el partido», aclara el veterano futbolista. «Ellos tienen mucha más calidad que nosotros, pero nosotros les ganamos en ilusión», insiste García.

Ya suenan tambores de guerra. Mañana llega el Granada y el Tamaraceite tiene hambre.