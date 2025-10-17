El CV Emalsa Gran Canaria se estrena este curso en el Arena recibiendo al OCISA Haro Rioja Voley

Tras sumar un punto en la derrota por la mínima ante el Cajasol a domicilio (3-2), el equipo grancanario busca este sábado (16.00 horas) su primer triunfo en la segunda jornada de la Liga Iberdrola

Estreno exigente en el Arena del nuevo curso. Tras sumar un punto y dar buena imagen a domicilio en la primera jornada (derrota por la mínima ante el Cajasol), el CV Emalsa Gran Canaria recibe este sábado (16.00 horas) a un OCISA Haro Rioja Voley que llega a la isla, al igual que las isleñas, con un punto en su casillero tras caer ante el DSV Sant Cugat (2-3) en su estreno liguero del pasado fin de semana.

Las de Juan Diego han seguido trabajando sin descanso durante la semana para engrasar aún más una plantilla con muchas caras nuevas este curso. A falta de un solo entrenamiento, el de este viernes, el preparador de las isleñas contará con todo su plantel al completo para recibir a un cuadro riojano que, con Esther López al mando técnico, no le pondrá las cosas fáciles, donde tendrá que poner especial atención en las receptoras/atacantes Mariangel 'Viki' Vivas y Florencia Giglio, autoras de 21 y 17 puntos, respectivamente, en su duelo de la primera jornada.

«Queremos multiplicar, para esta segunda jornada, esos momentos buenos que tuvimos en Sevilla durante los sets que ganamos. Tener más regularidad durante el partido para poder así tener más opciones a ganar y darle una primera alegría a nuestra afición», valora en la previa del duelo un Juan Diego que espera un plus de las suyas en los partidos como local, donde estará arropada por sus fieles.

La temporada pasada, el conjunto grancanario tuvo que remontar un set inicial en contra para terminar imponiéndose en el Centro Insular de Deportes por 3-1.

El partido podrá seguirse en directo desde 'VoleyTV', el canal de vóley en streaming de la Real Federación Española de Voleibol.

Valoraciones

Juan Diego García (Primer entrenador)

«Para nosotros es importante jugar en casa, en el Gran Canaria Arena, donde queremos hacernos fuertes. Lo que buscamos para este nuevo partido es sacar lo positivo de los sets que ganamos en Sevilla, buscar esa regularidad y que esos buenos momentos se multipliquen más a lo largo del partido para tener más opciones de poder ganar y dar una primera alegría a nuestra afición».

Belly Nsunguimina Meñana (Líbero)

«Después de la derrota del fin de semana pasado, donde sólo pudimos conseguir un punto, el equipo ha seguido trabajando. Sabemos que esta Superliga será una competición muy ajustada, como muestran los resultados de la primera jornada, y por lo tanto hay que seguir trabajando duro para intentar sumar la primera victoria en casa».

«Durante esta semana hemos seguido trabajando muy duro, tanto en la pista como en el gimnasio, para intentar potenciar nuestros puntos fuertes que nos lleven a alcanzar la victoria este sábado».