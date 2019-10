El Gran Canaria Maratón no se celebrará el próximo mes de enero

Ya es oficial. El Gran Canaria Maratón 2020 no se celebrará el próximo mes de enero. Tal y como adelantó CANARIAS7 en su edición del pasado 10 de septiembre, la prueba fetiche del Instituto Insular de Deportes podría cambiar de fecha, y así será. Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, confirmó ayer a este periódico que «la edición 2020 no se celebrará en enero», una noticia que sirve para que muchos atletas que tenían previsto iniciar el año próximo con la prueba grancanaria la anulen de su particular calendario.