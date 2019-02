— ¿Cómo empezó en el mundo del golf?

— Empecé tarde, pues no se me había presentado la oportunidad y fue cuando tenía 30 años que un amigo que me invitó a probar. Fue especial, no tenía nada que ver sobre mi actividad habitual como piloto profesional de velocidad tanto de rallies como de motos, pero el golf engancha, te pone a prueba, te exige dar lo mejor de ti mismo, todo ello desarrollándose en lugares de enorme belleza y armonía, además de compartir el tiempo con los amigos. Hoy sigo jugando con el mismo interés e intensidad que cuando empecé, pues el golf es pasión y se hace palpable cada vez que juego.

— ¿Qué le ha aportado el golf hasta ahora?

— El golf es casi una forma de vida, ya que la forma de jugar o también lo que acontece durante un partido se refleja o es reflejo de la vida cotidiana. Para jugar bien, para cumplir tu hándicap, es necesario tener disciplina, llegar cargado de enorme paciencia, afán de superación y todos estos aspectos que además de ser buenos para el deporte, también son necesarios para la vida diaria.

— El golf es un deporte que se juega de forma individual la mayor parte de las veces, pero también admite parejas y equipos. ¿Qué prefiere?

— Todas las fórmulas de juego son divertidas, pero por la exigencia de la misma y por las dificultades que entraña, prefiero la modalidad individual y a ser posible a medal play, contando todos los golpes para apuntarlos en la tarjeta. A mí, me gusta jugar en el Real Club de Golf de Las Palmas, el campo donde empecé, formado como golfista y donde están la mayoría de los amigos con quienes juego partidos y me divierto practicando. Me sigue gustando mucho practicar, el golf es un deporte que exige cualidades físicas y técnicas pero también es creativo, te permite inventar o crear golpes diferentes dependiendo de la situación en que se encuentre la bola y el objetivo. Y por ello, sigo pasando muchas horas entrenando en el bunker, uno de los golpes que más me gusta y donde suelo ser muy fino en particular y en general con todos los golpes de menos de 120 metros. Al contrario que los hierros largos, los cuales me cuestan un poco más.

— Ha sido nombrado presidente del Comité Amateur de la Federación Canaria de Golf. ¿Cuál es el proyecto que quiere desarrollar para los amateurs canarios? ¿Es complejo el trabajo en un territorio tan fragmentado? ¿Qué objetivos se marca a medio y largo plazo?

— Este año hemos creado un circuito regional que cuenta con 10 pruebas distribuidas en las Islas que tienen campos (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera) y hemos apostado por la modalidad medal play acercándonos lo máximo posible al golf profesional, ya que hay un llamamiento a volver a esta fórmula de juego, al golf puro. Hasta ahora se jugaban dos circuitos, uno en cada provincia, y para facilitar el desarrollo de la organización y potenciar que los jugadores jueguen entre islas disfrutando de todos los campos, los hemos adaptado a uno solo a nivel regional. Además, este hecho ayudará a unificar a la federación, a la relación entre los jugadores de todas las islas y a la de los campos. El Circuito finalizará con la habitual Ryder/Solheim Cup, que se jugará en Fuerteventura Golf y en donde se enfrentarán los clasificados por ranking de las dos provincias. Queremos tener un criterio de selección, para los equipos canarios absolutos, tanto para el masculino y femenino. Hacer un seguimiento de los jugadores/as destacados/as y que vayan acompañados por la figura de un capitán. Daremos continuidad al campeonato de Canarias Senior y al Campeonato dobles de Canarias, así como al Campeonato de Canarias masculino, el cual volverá a ser Puntuable Nacional. También queremos traer en un futuro próximo a Canarias un Puntuable Nacional femenino. Seguiremos subvencionando a los jugadores canarios que se desplacen a la península para participar en competiciones nacionales. Mi principal objetivo es tener un comité unido, ya que solo así se pueden conseguir todas nuestras metas y estoy muy satisfecho con todos los miembros del mismo, por su implicación, conocimientos e ilusión en esta nueva etapa. Somos un comité formado por miembros de las dos provincias y, dentro de nuestra homogeneidad de pensamiento, me gusta que cada uno transmita sus ideas e inquietudes.

— ¿Cuál es su jugador más admirado?

— Jack Nicklaus es mi ídolo, marca un antes y un después en el mundo de este deporte pues era un monstruo en los campos de golf, pero Rafa Cabrera Bello, ya está entre los mejores del mundo. Tiene un swing maravilloso, un ritmo magnífico y le pega a la bola de una forma extraordinaria, además de trabajar muy duro para llegar a lo más alto. Tendríamos todos que valorarle más, pues a veces me da la sensación de que lo aprecian más fuera de nuestras fronteras.

— ¿Qué cree usted que se podría mejorar en el golf en Canarias?

— Dos objetivos claros: la promoción de nuestro deporte y el éxito deportivo. Debemos trabajar para que el mayor número de personas conozcan nuestro deporte, el hecho del crecimiento de número de licencias en una gran señal de que se está consiguiendo, y fidelizar a los que ya juegan con acciones atractivas, como el circuito regional. También situar a los jugadores y equipos canarios en lo más alto posible. Pienso que se están estableciendo las bases para ello, gracias a la labor del presidente D. Diego Cambreleng y a su equipo de trabajo con la incorporación de Lucas Montaner como gerente de la Federación, el cual aporta una magnífica labor en la institución.