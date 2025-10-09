El Ecorally de Canarias arrancará con 27 equipos inscritos

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Se acaba de publicar la lista oficial de inscritos para la séptima edición del Eco-Rally Canarias, que se disputa de jueves a sábado entre Gran Canaria y Tenerife y bajo la organización del CD. Azuatil. En total son 27 equipos participantes, entre los cuales se encuentran la mayoría de los favoritos al título nacional del Campeonato de España de Energías Alternativas, CEEA-RACE, donde está todo por decidir en la modalidad de eléctricos, con tres aspirantes y uno de ellos canario.

Del total de participantes, 18 van a utilizar vehículos eléctricos (BEV) y nueve en las dos modalidades de híbridos (PEV y HEV). Con el número 6 destaca un equipo internacional que sigue la Copa FIA, el formado por los checos Petr Timura-Monika Homolová, invitados por la organización y que llevarán un modelo EV6 de KIA Canarias, marca patrocinadora del eco-rally.

Los gallegos José Manuel Pérez-Javier Herrera con un Hyundai Inster portarán el número uno como grandes favoritos al título nacional y al triunfo en Canarias, seguido del grancanario Tony Luján copilotado por el catalán Carles Sasplugas con un R-5 E-TECH de Renault España, con el número 2. El tercer favorito a considerar es otro equipo de La Coruña, Alejandro y Víctor Laquidain con otro Hyundai Inster, sin descartar a Hugo Velasco-Celso Roces con un Mokka GS de Opel España y también Ricardo González-José Manuel Salas con otro KIA EV6.

Ya con notable experiencia en el CEEA-RACE, los grancanarios Teo Vega y Juan Carlos intentarán cerrar la temporada en sus islas con el R-4 E-TECH de Renault España. Otro piloto canario con buenas posibilidades es el herreño Zósimo Hernández, copilotado por el veterano y campeón Carlos Sergnese, esta vez de navegante, con un Ford Mustang Mach-E de Copi Sport.

Los gallegos Ángel Santos y Marios Osma llegan a esta última cita del Nacional para celebrar su supremacía en la categoría de híbridos enchufables con el Toyota CH-R, al igual que Laura Aparicio-Alba Cano con un Toyota Yaris en híbridos.

Mañana la actividad se inicia en el CC Alisios de Tamaraceite con los preámbulos de la prueba como las verificaciones técnicas y la ceremonia de salida a las 21:30 h. Y el viernes, la primera etapa en Tenerife, tras viajar la caravana del eco-rally desde el Puerto de las Nieves a Santa Cruz, en el Fred Olsen Express de las 10 de la mañana. Adjuntamos relación de actividades de la prueba de jueves a sábado.