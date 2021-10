Dylan Ennis transmite optimismo a su llegada: «Hay una plantilla alucinante»

Dylan Ennis (Toronto, Canadá, 1991), uno de los fichajes estrellas del Herbalife Gran Canaria para el curso que viene, donde los amarillos disputarán la Liga Endesa y la EuroCup, aterrizó este domingo en Gran Canaria para vivir su primera experiencia defendiendo los colores claretianos.

Lo hizo con su familia (mujer y dos hijos), con su sonrisa habitual y sobrado de ilusión e optimismo de triunfar con la camiseta claretiana en la que será su quinta temporada consecutiva en la exigente Liga Endesa, tras defender los colores del Zaragoza (tres cursos, los dos últimos seguidos) y del Andorra.

«Estoy muy emocionado. Llegar tan pronto nos va a ayudar a aclimatarnos en la isla. Estamos muy emocionados de vivir nuevas experiencias, de conocer un sitio nuevo, nueva gente. Por supuesto también un nuevo equipo. Mi esposa y yo hemos viajado por toda Europa, pero nunca hemos estado en una isla, así que seguro que será bueno. Yo amo Gran Canaria por el baloncesto y ella lo amará por la playa», comentó el escolta nada más aterrizar a los responsables de comunicación del club isleño.

Ennis solo piensa en ganar todos los partidos que dispute con su nueva camiseta. «Ahora mismo yo solo estoy intentando ganar. Creo que durante mi carrera ya me he establecido como individuo, pero ahora es un asunto de ganar», aseveró. «Creo que el equipo que nos hemos juntado es una plantilla alucinante, también con Porfi, que ya le he tenido anteriormente y sabe cómo ganar. No estoy pensando en ninguna meta individual, solo estoy pensando en ganar, y espero que al final de temporada nos clasifiquemos para EuroLeague, si es posible», añadió el jugador con pasaporte serbio.

Precisamente Porfi Fisac, con el que brilló en Zaragoza, es una de las claves por la que apostó por fichar en Gran Canaria. «Una de las principales razones por las que he venido es Porfi. Es un gran entrenador que ya he tenido anteriormente y estoy cómodo con él», declaró, aunque su ilusión también la justifica por la plantilla que se está formando: «He jugado con Nico Brussino en Zaragoza, también con Andrew, John y Oliver... También hay nuevos fichajes, conozco a AJ personalmente. Creo que es un equipo que puede hacer grandes cosas. Estoy en una parte de mi carrera donde creo puedo ir al siguiente nivel en un gran equipo». Palabra de Dylan Ennis.