Doble reto semanal claretiano: ganar al Betis y captar más fieles en el Arena

Doble reto semanal para el CB Gran Canaria . Los amarillos reciben este domingo (12.00 horas) al Coosur Real Betis, el conjunto del exclaretianos Beqa Burjanadze y Berdi Pérez, con la intensión de volver a sumar tras el tropiezo de Andorra, que lo sacó de la zona noble, y, de paso, de atraer más fieles a las gradas del Arena, donde tanto ante el Barça como ante el Joventut Badalona la presencia de aficionado ha sido muy baja (2.166 de media).

Por orden de importancia, lo primero es volver a sonreír tras caer en tierras andorranas. La reacción del grupo de Porfi Fisac tras el llamativo 35-17 del primer parcial fue notable, hasta el punto de llegar a remontar y tener opciones en los últimos minutos, allí donde el cuadro local estuvo más fino, sobre todo en labores ofensivas, para llevarse su primer triunfo de la temporada.

La derrota sacó a los claretianos de la zona noble, de los puestos de Copa del Rey, aunque sus tres victorias (las mismas que Breogán, Joventut Badalona, UCAM Murcia, Unicaja, Baskonia, Lenovo Tenerife y Hereda San Pablo Burgos) lo mantienen muy metido en la lucha.

La media de asistencia al recinto de Siete Palmas tras los dos primeros partidos (Barça y Joventut) ha sido de 2.166

Visita la guarida de Siete Palmas un Betis muy renovado y metido en la zona caliente con un solo triunfo. Joan Plaza y Berdi Pérez han confeccionado una plantilla de calidad pero que aún no ha logrado la cohesión necesaria para no pasar apuros en la exigente Liga Endesa. Además de el exdirector deportivo, la visita de los béticos a la isla significará el regreso de Beqa Burjanadze a la que fue su casa. El aguerrido ala-pívot georgiano que decidió abandonar la nave isleña durante el curso pasado, alegando que «una serie de cosas me impedían ser yo mismo».

Pero si volver a sumar es importante para seguir en los puestos altos de la tabla, también lo es captar más fieles en el Arena. La media de 2.166 aficionados tras los dos primeros encuentros disputados en la isla, una tendencia extendida en casi todas las canchas de la ACB hasta la jornada pasada, donde ya ha podido entrar el 80%, preocupan mucho en los despachos del CB Gran Canaria, aunque hay optimismo para la cita del domingo, teniendo en cuenta la reactivación de los abonos desde la semana pasada y, sobre todo, la buena trayectoria del equipo a pesar de la última derrota.

La sintonía entre la afición y el equipo siempre ha sido marca registrada del club. El regreso a la casi normalidad tras temporada y media sin público en las gradas por la pandemia debería añadir público a las gradas de un Arena mucho más difícil de invadir al amparo de una fiel afición deseosa de volver a celebrar triunfos junto a sus guerreros.

Gal Mekel ficha en Andorra

Gal Mekel, que jugó en las filas del CB Gran Canaria en la temporada 2017-18 y, más recientemente, en las filas del Unicaja, ha fichado por el MoraBanc Andorra. El base israelí, que se compromete hasta el final del curso, llega para suplir la actual lesión de Sergi García y las molestias musculares de Clevin Hannah (también exjugador claretiano).