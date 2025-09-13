Dimitrov: «El presidente y Camarero han hecho del Guaguas una familia» El colocador búlgaro aterriza en el Guaguas con la ambición de liderar al equipo con su trabajo y experiencia. Reconoce que le gusta tener «el control» dentro y fuera de la pista, al tiempo que asegura haberse adaptado rápido a la isla y al club

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:06 Comenta Compartir

El nuevo refuerzo del Club Voleibol Guaguas, el colocador internacional búlgaro Dobromir Dimitrov, con amplia experiencia en el voleibol europeo, se muestra motivado ante el reto de defender la camiseta amarilla y asegura que el club canario es un proyecto «serio, familiar y ambicioso». Antes del primer test de pretemporada, repasa cómo se fraguó su fichaje, cómo se define como jugador y qué espera de la temporada del EuroGuaguas.

—¿Cómo surgieron las negociaciones con el CV Guaguas?

—Las negociaciones con el club, y en especial con el presidente Juan Ruíz, fueron muy rápidas porque sabe cómo trabajar y negociar. Todo estuvo listo en pocos días. Es muy fácil tratar con él.

—¿Cómo se caracteriza dentro de la pista?

—En la pista me gusta ser el jugador que inspira a los demás, dándoles motivación o calmándolos si es necesario. Intento dar equilibrio al equipo y liderar la situación. En definitiva, me gusta tener el control en el juego.

—¿Y fuera de ella?

—Fuera de la pista me considero una persona normal y de familia. Intento ser la mejor versión de mí mismo para que mis hijos tengan un buen ejemplo y aprendan buenos valores. Aunque, sinceramente, también me gusta tener el control.

—¿Ha seguido la evolución del Guaguas en los últimos años?

—Sí, he seguido al equipo en las últimas tres temporadas. Están logrando cosas increíbles y solo deseo al club y a sus jugadores que continúen por ese camino, porque es el correcto. Todo este trabajo conduce a victorias y éxitos.

—¿Cómo han ido estos primeros días con el equipo? ¿Cree que encajará bien en el sistema de juego?

—La preparación de la pretemporada sigue en marcha. Estamos haciendo muy buenos entrenamientos con el míster Sergio Miguel Camarero y todo su cuerpo técnico. Están ayudando mucho. Mis compañeros son experimentados, así que creo que no tendremos problemas para adaptarnos al sistema de juego.

—¿Le gusta Gran Canaria? ¿Conoce algunos lugares?

—Me gusta mucho Gran Canaria. Por ahora no estoy muy familiarizado con la ciudad y me quedan muchos sitios por visitar. Cuando llegue mi familia, que ya no queda mucho, exploraremos la isla juntos.

—¿Qué opinión tiene sobre Camarero, el entrenador? ¿Tiene buena relación?

—Es un gran profesional, tiene mucha experiencia. Además, posee una buena comunicación con sus jugadores, algo muy importante en el voleibol. Intenta comprender a cada jugador y dar buenos consejos. Me gusta la atmósfera que genera en los entrenamientos. El presidente y el entrenador están construyendo este club como una familia y los jugadores confiamos en ellos. Eso es algo muy raro en nuestro deporte. Todo el staff y plantilla está dando lo mejor, así que este proyecto solo puede crecer.

—¿Está aprendiendo español?

—Sí, intento estudiarlo, aunque por el momento es difícil hablarlo.

—¿Qué espera de la Superliga del Guaguas? ¿Y en la Champions League?

—Espero sacar lo mejor del año. Sé que será una temporada dura porque, por lo que entiendo, el nivel de la Superliga ha subido. Pero debemos demostrar quién es el campeón y volver a probarlo. La Champions League será también un torneo exigente, pero estoy preparado para jugar partido a partido y mostrar un alto nivel de voleibol fuera de España. Solo deseo que el equipo esté sano para poder afrontar juntos todos los retos.

Temas

CV Guaguas