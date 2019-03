Dilema para Mel: Cala, ¿intocable o no?

El estreno triunfador de Pepe Mel con la UD en La Coruña trae el primer rompecabezas al nuevo técnico amarillo. Los amarillos se alzaron con un valioso tesoro: los tres puntos a domicilio. Y en gran parte fue gracias al muro defensivo que logró plantar el entrenador madrileño. Con Mantovani haciendo las maletas (ya en el Huesca) y Juan Cala sancionado, el preparador optó por una zaga grancanaria y con experiencia. Volvía David García al once titular (no jugaba desde diciembre de 2018) y se estrenaba Aythami Artiles, repescado del Córdoba en el mercado de invierno. Con ellos llegó el cerrojo en la retaguardia. Las Palmas no recibió ningún tanto y, casualidades de la vida, el autor del único gol insular fue el central de Arguineguín.

Ahora, y ya con la mente puesta en el próximo partido en el Gran Canaria (este domingo, a partir de las 19.00 horas, ante el Mallorca), Mel debe solventar el mayor dilema con el que se va a encontrar desde que llegó al banquillo amarillo. Cala, que vuelve tras cumplir su partido de sanción, oposita para recuperar su plaza en un equipo titular del que nunca ha salido. No lo hizo con Manolo Jiménez y tampoco pasó con Paco Herrera. Siempre que estuvo disponible lo jugó absolutamente todo. Jefe de la retaguardia e incluso capitán en muchos encuentros de este curso, podría pasar de intocable a recurso tras el cambio de timonel en el vestuario.

Desde que llegó, el sevillano se ganó a pulso la titularidad. De hecho, desde el debut liguero ante el Reus (en la jornada 1) nadie pudo sacarlo del terreno de juego hasta que vio la quinta cartulina amarilla contra el Granada (jornada 14) y se perdió el primero (contra el Cádiz en el Ramón de Carranza) de los dos únicos choques que no ha disputado con la Unión Deportiva. El fin de semana pasado fue el segundo. Y Las Palmas respondió sin Cala en el estreno de Pepe Mel, lo que pone la lupa en el eje de la zaga. Ya sin Mantovani, el andaluz, David García y Aythami Artiles pugnan por una plaza.

Tanto el capitán como el ex del Córdoba rindieron a un buen nivel, el necesario para vencer en tierras gallegas. De hecho, la UD fue el primer equipo en asaltar Riazor en lo que va de curso. Así pues, el técnico tendrá que resolver su primer conflicto. Eso sí, los galones de Cala durante toda la temporada, donde el ex del Getafe y Henan Jianye, entre otros, ha sacado los dientes en defensa de los intereses de la Unión Deportiva, son aval suficiente para pensar que el andaluz podría recuperar su sitio.

Sus 2.333 minutos en batalla, acumulando un total de 26 partidos con la casaca grancanaria, son motivo suficiente para que ante el Mallorca vuelva a sacar a relucir su liderazgo delante de Raúl Fernández. Hasta el momento no ha sido sustituido nunca y no parece que el sevillano se conforme con sentarse en la banqueta y esperar turno.

Con todo, Mel debe completar un puzle que funcione como hiciera el fin de semana pasado. No cabe la posibilidad de tropiezo ante el cuadro balear y podría apostar por lo seguro, que no es otra cosa que aquellos futbolistas que le consiguieron sus primeros tres puntos como entrenador de la UD. Eso sí, con la baja de Araujo habrá un cambio obligado. Y Cala podría ser el segundo.