El dilema de Misa Rodríguez: Cómo volver a la selección siendo capitana y suplente del Real Madrid

Con el cambio de seleccionadora, la portera grancanaria alberga el sueño de volver a 'La Roja', aunque en el conjunto blanco se le ha complicado la titularidad bajo palos

Misa posa con el chándal de la selección. Volver a las convocatorias de La Roja, el gran reto de la grancanaria en un año en el que ha empezado de suplente con el Real Madrid.

Con la marcha de Toril del Real Madrid y la no renovación de Montse Tomé en la selección -último reducto de la etapa Rubiales-, la grancanaria Misa Rodríguez afronta esta temporada con la ilusión de salir del destierro internacional y asomarse en las convocatorias de La Roja, después de ser una de las artífices del Mundial conquistado en tierras oceánicas. No obstante, la guardameta isleña ha comenzado la temporada con el conjunto blanco desde la banca, tomando el protagonismo la recién contratada Merle Frohms.

Llama la atención este movimiento del conjunto blanco, ya que la alemana, de 30 años -Misa tiene 26-, es una arquera ya veterana que, tras su participación en los Juegos de París 2024 anunció su retirada de la Mannschaft.

Dudas de su rival en el arco

De momento, el nuevo técnico blanco, Pau Quesada, ha optado por la cancerbera de la Baja Sajonia en un inicio de temporada más que timorato del equipo. En tres partidos, un triunfo (2-1 ante el Madrid FF), un empate (2-2 ante el Dux Logroño) y una dolorosa derrota ante el vecino rojiblanco (2-1 para el Atlético). Con ello, el equipo se encuentra en una incómoda octava plaza con 5 goles a favor y 5 en contra. En definitiva, números que no invitan al optimismo bajo palos y que han llevado a muchos a pedir la vuelta a la titularidad de la isleña.

Sin embargo, el 3-0 firmado ante el Eintracht de Frankfurt en Champions -el primer choque sin encajar goles por parte de Frohms- ha frenado las alarmas en la Casa Blanca. Pero nadie duda de que la situación de Misa en el Madrid -a la que le queda aún un año de contrato en el club- resulta más que compleja en estos momentos.

Voz crítica de la era Rubiales

Como gran amiga de Jenni Hermoso y una de las voces más críticas de la gestión de Rubiales, su franca sinceridad parece seguir pagando factura en algunos recovecos federativos. Pero pocos pensaban que esas cicatrices traspasaran al club de sus amores, en cuyos mentideros se ha visto afectada Misa por los titulares de algunos rotativos nacionales.

De hecho, se ha rumoreado de sus problemas con Toril, pero ha sido el entrenador el que ha salido por la puerta de atrás en el Madrid. Incluso se ha especulado con roces y peleas entre Misa y Athenea del Castillo, un dato que choca con otro dato revelador: ambas son capitanas por votación de la actual plantilla, siendo la teldense, incluso la primera de ellas. Es posible que, con la Champions y la Copa, Quesada opte por rotar en la portería, si bien las opciones por vovler a la selección por parte de la canaria se diluyen ante este panorama. Ella quiere seguir en el club de sus amores, aunque desde hace tiempo ha recibido ofertas del extranjero.

Hasta la fecha, es la segunda jugadora con más partidos en la historia del club con 183 partidos, ya que sigue a tres de Olga Carmona que este verano fichó por el PSG. Además, se ha llevado el Trofeo Zamora en dos ocasiones (2021 y 2023).

Con la selección, estuvo presente en la Eurocopa de 2022, el Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024. Ya en París tuvo su última aparación en los 15 minutos que disputó contra Brasil en la fase de grupos, siendo 'desterrada' finalmente en la pasada Eurocopa.

Este año puede suponer un punto de inflexión en su carrera, en el que la guardameta espera que los argumentos futbolísticos se impongan a todos los escollos extradeportivos que ha tenido afrontar en los últimos dos años.