El despegue sin retorno de Santi Aldama, presente y futuro en la NBA

Una emoción para siempre. Un momento inolvidable para iluminar el camino de una historia con el mejor desenlace posible. Un sueño hecho realidad, un motivo para creer que el trabajo diario desemboca en resultados. Ilusión, pasión y un reto por delante para agrandar el orgullo.

El Barclays Center de Brooklyn acogió la ceremonia del Draft de la NBA de 2021 el pasado 29 de julio. No era una ceremonia más para el baloncesto español porque el jugador grancanario Santi Aldama Toledo, de 20 años y 2.11 metros de altura, se había declarado elegible. Todos los ojos estaban puestos en el comisionado Adam Silver y en lo que decidieran las franquicias de la mejor liga del mundo. Las predicciones de los especialistas propiciaban ser optimistas y ambiciosos y, al mismo tiempo, la expectación se multiplicaba a medida que avanzaba la noche en Nueva York.

Como no podía ser de otra forma, las pulsaciones se aceleraban en su hogar en Gran Canaria, donde esperaba noticias junto a su familia, con su padre Santi Aldama Alesón, quien fue exjugador del Club Baloncesto Gran Canaria (1995-1997), campeón de la Copa del Rey con el CAI Zaragoza en la isla en 1990 y olímpico en Barcelona' 92, o su tío Santi Toledo, quien también hizo carrera en el deporte de la canasta, como rostros más visibles, y junto a sus entrenadores en los Greyhounds de la Universidad de Loyola Maryland Tavaras Hardy e Ivo Simovic. Un instante de felicidad que debía ser compartido.

«With the 30th pick, in the 2021 NBA Draft, the Utah Jazz select Santi Aldama, from Las Palmas, Spain». Estas palabras de Adam Silver llevaban el baloncesto masculino canario a una dimensión desconocida desde Sergio Rodríguez, convirtiéndose Aldama en el primer grancanario en la NBA -segundo canario tras el base tinerfeño- y en el primer español en llegar a la mejor liga del mundo desde la competición universitaria NCAA. Sin embargo, su llegada a la élite mundial se produjo de la mano de Memphis Grizzlies, una franquicia que no dudó en adquirir sus derechos de la primera ronda a Utah Jazz y garantizarle un contrato por tres cursos. La oportunidad se presentaba en unos Grizzlies con tanto sabor español después del paso de Marc Gasol, Pau Gasol o Juan Carlos Navarro, entre otros.

«Hay que seguir trabajando»

«Es un sueño hecho realidad y poco a poco lo vas asimilando. Al final, tu estilo de vida cambia y es para lo que llevas trabajando toda la vida. Estoy muy contento por el trabajo realizado hasta ahora, creo que los pasos que he dado han sido muy buenos, pero todos han sido a través del trabajo. Creo que si esto me enseña algo es que, si quieres seguir cumpliendo sueños, hay que continuar trabajando. Ahora sé que estoy en un sitio muy bueno para seguir ese progreso, por lo que tengo muchísimas ganas de que empiece el training camp para trabajar con todo el equipo y que empiece por fin la temporada», expuso el jugador grancanario en una entrevista a este periódico el pasado 5 de septiembre.

Una de las más firmes promesas del baloncesto europeo de la generación de 2001 comenzaba el camino para convertirse en una auténtica realidad tras deslumbrar en su segundo año con los Greyhounds de la Universidad de Loyola Maryland, donde firmó 21.2 puntos, 10.1 rebotes y 2.3 asistencias por encuentro, posibilitando despertar el interés de las franquicias de la NBA y de muchos clubes de la Liga Endesa.

Aldama se decantó por esa universidad después de coronarse en el Europeo U18 en Grecia en 2019 -fue escogido como MVP tras promediar 18 puntos, 7.6 rebotes y 22.9 créditos de valoración-. Dos años de aprendizaje y crecimiento en la Universidad Loyola Maryland para acortar los plazos y demostrar que su presente y su futuro están en la NBA.

Histórico y referencia. El interior isleño es el primer español en llegar a la mejor liga del mundo desde la NCAA de Estados Unidos

Tras firmar el contrato con una sonrisa en su cara para el recuerdo y ultimar su aterrizaje en la Liga de Verano de Las Vegas, Santi Aldama Toledo contaba las horas en un 2021 que pasará a la historia. Era su hora, el momento de adentrarse en la franquicia de Tennessee para ganarse un hueco en el roster final. El ala-pívot formado en el Canterbury School -disputó la Minicopa de 2015 con el Club Baloncesto Gran Canaria como invitado- no se arrugó en sus primeras actuaciones con Memphis Grizzlies.

Fue de menos a más en una cita en la que todos los jugadores pretenden llamar la atención, hasta terminar formando parte del quinteto inicial y firmando un partido colosal, con 13 puntos, 11 rebotes, cuatro asistencias y dos tapones, ante los históricos Chicago Bulls. La tarjeta de presentación no podía ser mejor para un novato.

Paso a paso, pero aprovechando cada minuto para conquistar la confianza de su entrenador Taylor Jenkins. Tuvo partidos sin jugar, otros para lucirse con Memphis Hustle, el equipo afiliado de los Grizzlies en la G-League -Liga de Desarrollo-, y otros con presencia creciente por las lesiones de compañeros para alcanzar una tarjeta de 18 puntos y diez rebotes en el triunfo -el más amplio de la historia de la competición- de los Grizzlies frente a Oklahoma City Thunder (152-79).

Casi nada. Un recital en el mejor escaparate soñado. Una declaración de intenciones para hoy, mañana y siempre. El interior isleño, que se encuentra fuera del plantel por problemas en el tobillo, promedia 3.6 puntos y 2.6 rebotes en los 16 compromisos disputados este ejercicio.

En el radar de la selección

Unas actuaciones con Memphis Grizzlies en la NBA que no están pasando desapercibidas para casi nadie en el panorama baloncestístico en España. Uno de los que está muy pendiente es el seleccionador nacional absoluto Sergio Scariolo. «Lo estoy viendo bien», aseguró el técnico italiano en una entrevista a este periódico el pasado miércoles, con motivo de su estancia en la isla con la Virtus Bolonia, al tiempo que ahondó en que «obviamente, está en el grupo de los jugadores grandes que podrán estar en la competición de verano. Es un grupo que no tiene primerísimas espadas, como teníamos antes con Pau y Marc, pero hay un grupito de jugadores que tiene cierto nivel, algunos están ahí -en la NBA- y otros están aquí».

«Confío mucho en Santi y lo veo como una referencia importante en el futuro de la selección», reconoció Sergio Scariolo.

Asimismo, en una entrevista con El País el pasado domingo, Marc Gasol apuntó que «Santi está en un lugar muy bueno y en los minutos que ha jugado se le ha visto una evolución. Está haciendo un camino que tal vez no ha hecho mucha gente. Allá la gente está muy contenta, hablan muy bien de él. Estuve el otro día en Memphis, pude charlar con él y él también está contento. Tienen una muy buena estructura de trabajo con jugadores jóvenes que puede ser idónea para él».

El lanzamiento sin retorno de Santi Aldama no se detiene.