Desde Tenoya a todo el mundo

La receta que aplican a diario no tiene secretos: «Trabajo, trabajo y más trabajo»

«No es fácil mantener en funcionamiento un grupo tan unido y esforzado. La clave es el trabajo y el trabajo. No parar nunca. Siempre querer más y nunca conformarse. Me siento muy confortado por tener a Gabi Sarmiento, que es una eminencia, como amigo y consejero en todo y él siempre me lo recalca. No hay otro camino que el del esfuerzo cada día», insiste Valdivia, quien no ha dudado en embargar todo el tiempo que le queda libre de su oficio en la construcción para seguir puliendo la talento y la abnegación de sus alumnos.

«Amo el boxeo y empecé sin pensar en lograr nada, únicamente en dar a la oportunidad a los chicos del barrio, de introducirles en este deporte. Mi sorpresa no ha podido ser mayor al comprobar el nivel que han dado y el ejemplo de compañerismo y lealtad que dan siempre que se entrenan o saltan al ring. Eso me da fuerzas para continuar y pasar por alto las limitaciones y dificultades que tenemos. Ellos me motivan para levantarme cada día y tener más motivaciones por cumplir», insiste, emocionado, el auténtico urdidor de un equipo nacido del entusiasmo y que hoy es una reluciente realidad.