El Desatascos Jumbo Gáldar vence al Lanzarote Ciudad de Arrecife en un emocionante duelo (30-29)

El Desatascos Jumbo Gáldar mantiene su invicto en casa y suma sensaciones positivas de cara al inicio liguero después de imponerse al Ciudad de Lanzarote en un emocionante duelo estival (30-29).

El choque comenzó con máxima igualdad entre ambos conjuntos, intercambiando goles y mostrando su repertorio ofensivo y defensivo. Sin embargo, a partir del ecuador de la primera mitad, los galdenses lograron despegarse en el marcador gracias a la inspiración ofensiva de Álvaro Díaz y Marvyn Santiago. Esa racha permitió a los locales llegar al descanso con una ventaja cómoda (18-13).

Pero la segunda parte escribió otra historia. El conjunto lanzaroteño no se rindió y, con un juego sólido y efectivo, fue recortando distancias hasta igualar el marcador, poniendo la tensión al máximo en los minutos finales. Sin embargo, ahí apareció la figura de Alejandro Castellano, que con sus 12 goles —máximo anotador del partido— se convirtió en el gran protagonista de la victoria galdense. Gracias a su acierto y al empuje del equipo dirigido por Aday Sánchez, el Desatascos Jumbo Gáldar consiguió mantener el invicto en casa que ya había consolidado la temporada pasada.

Con esta victoria, el conjunto galdense afronta con confianza su próximo compromiso: el sábado 6 de septiembre viajará a Tenerife para medirse al Sermarther Ciudad de Tacoronte en la tercera y última jornada de la Copa de Canarias. Este encuentro será la última prueba antes del esperado debut liguero frente al Bueu Atlético Balonmán en Galicia.

