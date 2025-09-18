El desafío de la Travesía Maspalomas Open Water Gran Canaria atrae a 330 nadadores

Andrea Gaztambide San Bartolomé de Tirajana Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:13 Comenta Compartir

Dos leyendas y una nadadora emergente. En esta 14ª edición de la Maspalomas Open Water Gran Canaria estarán dos deportistas cuyos nombres están entre las leyendas de la natación y del triatlón, como son David Meca Medina e Iván Raña Fuentes, respectivamente. Ellos acudieron hoy a la presentación de los últimos detalles de la prueba, junto a una de las favoritas para hacerse con el triunfo final en la distancia larga, la de los 7.400 metros, como es la catalana Laura Rodríguez Santaeularia, quien en la edición de 2022 mostró su potencial en aguas del sur de la Isla.

Ramón Suárez, concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, explicó que «nuestra satisfacción es total con una prueba como ésta, siempre buscamos mejorar, pero está claro que camino de la edición número 15, la Maspalomas Open Water Gran Canaria es un destino consolidado en el mundo de las travesías, con deportistas de muchos lugares entre esos 330 inscritos».

Esta última prueba del circuito nacional Open Water Series cuenta también con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y del Patronato de Turismo, así como de la del Gobierno de Canarias, además de Riu Hoteles y Hospiten, entre otros patrocinadores.

Por lo que respecta a la competición, cabe destacar que se han inscrito 330 nadadores, representando a más de una treintena de clubes. En los 7.400 metros estarán buena parte de los primeros clasificados de la última edición, además de la mencionada Laura Rodríguez, que ha formado parte de la selección española de natación en aguas abiertas durante cinco años, y a sus 23 primaveras, ha quedado en cuarta y sexta posición en dos campeonatos de Europa. Laura parte con la intención de estar en los puestos de podio, y matiza que «siempre salgo a disputar cualquier prueba para tratar de vencer, en Maspalomas también quiero disfrutar porque me parece un lugar increíble y todo lo que rodea a la prueba es de primer nivel. El recibimiento en la zona de meta es espectacular».

En la prueba de 1.000 metros estará en la línea de salida el catalán David Meca, que apadrina, un año más, esta prueba, y es toda una referencia en las aguas abiertas. Ha sido 28 veces campeón del mundo, tiene seis títulos de campeón de Europa, más de un centenar de títulos internacionales en pruebas de larga distancia. Meca hizo hincapié en la apuesta «de cuidar la naturaleza, combinando el turismo y el deporte, y el deportista agradece mucho las magníficas condiciones en las que siempre vivimos cuando venimos a esta Isla. Detalles como el de las camisetas según la modalidad dice mucho de como que se cuida por parte de la organización estas cosas que tanto gustan a los deportistas».

Por su parte, Iván Raña es un mito del triatlón mundial, con múltiples en su carrera, y estuvo hace muy poco en Gran Canaria, participando en la Swim Run de Anfi Mogán. En Maspalomas se lanzará al mar para completar el recorrido de dos mil metros y considera que «no hay dudas de lo bien que se puede entrenar, trabajar duro y disfrutar para cualquier atleta, sea del nivel que sea».

Horarios y tiempos de referencia

Para las 11.00, y con la playa de El Pajar como punto de partida, los inscritos en la distancia Larga de 7.400 metros pondrán rumbo hacia la zona de meta situada en la zona del Faro de Maspalomas. En la edición del año pasado, el vencedor fue Eduard Mannanov, con un tiempo de 1.29.51, y casi nueve minutos después terminaba Yare Cocera. Elena Sarmiento fue la primera mujer en cruzar la línea de llegada, 1.53.19, seguida de Isabel Valido (1.57.06). En aquella ocasión terminaron 59 de los 64 inscritos.

A continuación, desde la playa de Meloneras entrarán al agua, a las 12.00, los nadadores que completarán la prueba Popular con un recorrido de 2.000 metros. En apenas un margen de cuatro segundos finalizaron la competición de 2024 los cuatro primeros clasificados, con Lucas Henríquez marcando un tiempo de 26.54, seguido de Jeremy Peña, Daniel Sosa y Rafael Henríquez. En féminas venció Olivia Aguilar, con un tiempo de 27.58, y tres segundos más tarde finalizaba Raquel Ruiz y Valeria Pulido.

A las 13.00, será el turno para los que naden los mil metros, la denominada modalidad Promo, saliendo desde el dique del Faro. Solo el chip GPS de uno de los 39 inscritos no cruzó la línea de llegada en esta distancia que tuvo como ganadores a Alonso Suárez, quien hizo el recorrido en 13.40, y a Nerea Hernández (14.17). Y después, fin de fiesta con el grupo de música Los 600.

En la página web openwaterseries.es se pueden consultar todos los detalles.