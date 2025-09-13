Derrota por la mínima del Emalsa Gran Canaria ante el Tenerife Libbys (2-3) en el segundo partido del Torneo CC La Ballena

El último set se mantuvo con constantes alternativas y maxima igualdad hasta el punto 11, donde la mayor experiencia de las jugadoras de Haris decante el set y el partido para el equipo visitante por un 12-15

Segundo encuentro del fin de semana para nuestro equipo de Superliga donde caímos 2-3 frete al Tenerife Libbys La Laguna en un emocionante encuentro que se ha desarrollado este sábado en el pabellón García San Román de Las Palmas de Gran Canaria

Otro encuentro típico de pretemporada donde los altibajos en el nivel de los dos equipos a lo que se suma la mas que considerable carga de trabajo físico hicieron que el partido tuviera fases de buen juego por ambos equipos

En el primer set las intenciones del técnico del equipo de Schamman quedan clara al hacer rotaciones desde el inicio saliendo de la partida la jugadora canterana Junior Jessica Goyanes que la mantuvo en la cancha todo el encuentro.

El marcador claro para las Gran Canaria con un 25-15 donde el mayor acierto en ataque del equipo de Juan Diego García hicieron que el primer set se quedara en el casillero del equipo local.

El segundo set despierta el equipo de Tenerife se adelantaba en el marcador estabilizando su juego que lograr sumar en su casillero para igualar a 1 el set con un 21-25

En el tercer set Juan Diego mantenía las rotaciones en sus atacantes, intercalando minutos de juego entre Fernanda Maida y Petra Indrova, y si mayor estabilidad en recepción hizo que el set volviera al casillero local por un 25-19

El cuarto set el entrenador del equipo local hace debutar desde el inicio a otra de las jugadoras jóvenes del equipo Caridad Gutiérrez dando descanso en el set a la opuesta estadounidense Katie Corelli, a eso hay que sumar una pequeña contusión en la colocadora brasileña Marina Scherer lo que propicia el debut de otra canterana del Olimpico, la colocadora juvenil Alejandra Pavón y con el sexteto repleto de jóvenes debutantes el set cae del lado tinerfeño por 21-25

Y llegó el set de la muerte súbita y el Olímpico decide mantener a las mas jóvenes en la pista para disputar el set decisivo.

El juego se mantuvo con constantes alternativas y maxima igualdad hasta el punto 11, donde la mayor experiencia de las jugadoras de Haris decante el set y el partido para el equipo visitante por un 12-15.

Partido de pretemporada que ha servido para la evaluación de todas jugadoras y a la vez para el debut de jugadoras jóvenes a las que se sumaron Inés Ignacio y Blanca Arcos que entre el primer y segundo partido han sido cino jugadoras las que han podido experimentar lo que es jugar en la máxima categoría.