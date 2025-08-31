Derrota en el debut liguero del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife (22-27)

CANARIAS7 Arrecife Domingo, 31 de agosto 2025, 16:38 Comenta Compartir

El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife se estrenó en la Liga Guerreras Iberdrola con derrota, cayendo de manera clara ante el Caja Rural Aula Valladolid, y demostrando que todavía hay mucho trabajo por delante para crecer como equipo en una exigente competición. El conjunto vallisoletano demostró un mayor rodaje, llegando a disponer de una ventaja de once goles en la segunda mitad. El San José Obrero logró maquillar el resultado en los minutos finales.

El Caja Rural Aula Valladolid no tardó en hacerse con el control del juego desde el inicio. Savina Bergara completó un parcial de 0-3, obligando a Alfredo Rodríguez a solicitar un tiempo muerto cuando solo se habían disputado ocho minutos de juego (1-4). Tras las indicaciones desde el banquillo, los goles de Gema Trujillo y Thais Fermo, ambos desde el extremo, metieron al equipo en el partido, pero solo fue un espejismo.

El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife se vio penalizado por las pérdidas de balón. Sandra Monteagudo al contragolpe, y los tantos de Amaia Garibay y la propia Monteagudo, tras dos robos en defensa, elevaron la ventaja hasta los cinco goles (4-9). En los minutos finales de la primera parte, Savina Bergara desde el pivote siguió abriendo la brecha y al descanso se llegó con el resultado de 8 a 14.

En la segunda parte, la intensidad defensiva del Caja Rural Aula Valladolid fue clave para madurar el partido a su antojo y no dar opciones al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife. Las locales no tenían la fluidez ofensiva necesaria para superar la defensa 6:0 del rival, y las visitantes en ataque circulaban el balón para encontrar siempre la mejor opción para el lanzamiento.

Antes del ecuador de la segunda parte, Valseka Lovera y Amaia Garibay se encargaban de establecer la máxima diferencia hasta ese momento (11-19). El Caja Rural Aula Valladolid aprovechó la doble exclusión sufrida por las locales, para elevar la renta hasta los once goles (15-26). Solo en los minutos finales, el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife fue capaz de maquillar el resultado, montando rápidos contragolpes para coger desguarnecida la defensa visitante.

Con el marcador de 22 a 27 se llegó al final del encuentro, sufriendo el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife la derrota en el partido inaugural de la Liga Guerreras Iberdrola. Sin tiempo para el descanso, el miércoles hay nueva jornada liguera, visitando el San José Obrero al Conservas Orbe Zendal Balonmano Porriño.

Ficha Técnica

CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife (22): Irene Sánchez. Ana Rodavic (2), Gema Trujillo (5), Celia López (3), Thais Fermo (4), Rocío Squizziato (2) y Andrea Boner (1) -equipo inicial- Ana Marín, Alba Tort (1), Melania Cabrera (1), Leticia Cobo (2), Carla Rivas (1). Entrenador: Alfredo Rodríguez

Caja Rural Aula Valladolid (27): Carmen Sanz, Naroa Baquedano (3), Savina Bergara (3), Amaia Garibay (3), Valeska Lovera (1), Inca Lucio (3) y Sandra Monteagudo (7) -equipo inicial- Marisol Carratú, María Guerra (1), Mónica Gutiérrez (2), Kadidiatou Jallow (1), Angela Zurni (3), Jimena Arriaga y Clara Gutiérrez Entrenador: Salva Puig

Parciales cada 5 minutos: 0-1, 2-4, 4-6, 5-9, 8-11, 8-14 (descanso) 10-15, 11-19, 13-21, 15-22, 17-27, 22-27 (final)

Árbitros: Jesús Luque López y José David Sánchez Martínez. Descalificaron con tres exclusiones a Gema Trujillo en el minuto 52 por parte del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife. Excluyeron a Ana Radovic (1), Celia López (1) por parte del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife y a Kadidiatou Jallow (2), Valeska Lovera (1) y Jimena Arriaga (1) por parte del Caja Rural Aula Valladolid.

Incidencias: Pabellón Municipal de Titerroy, unos 250 espectadores. Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola