Podio de una de las categorías del Campeonato Insular de judo. C7

Más de 40 deportistas compiten en el Campeonato Sénior de judo de Gran Canaria

Los primeros clasificados obtuvieron plaza como cabezas de serie para el Campeonato de Canarias, que tendrá lugar el próximo domingo en Gran Canaria, concretamente en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria

Luis Santana

Luis Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:04

Con una plancha excelente de judckas, se celebró El Campeonato Insular Sénior de Judo de Gran Canaria, este evento concentró este domingo 28 de septiembre desde las 10:00 horas a 43 deportistas de distintos clubes de la isla de Gran Canaria. Sin duda una intensa jornada marcada por el buen nivel competitivo.

Los primeros clasificados obtuvieron plaza como cabezas de serie para el Campeonato de Canarias, que tendrá lugar el próximo domingo en Gran Canaria, concretamente en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria. La afición congregada en el recinto capitalino pudo disfrutar de una competición de altísimo nivel qué hizo las delicias de los entendidos en la materia. Además las promesas canarias de esta disciplina evidenciaron que están en el camino de consolidar sus progresos. La próxima cita, ya con los elegidos, supondrá una nueva oportunidad para chequear las evoluciones de las figuras.

En la categoría masculina se impusieron Alejandro Arencibia (+100 kg), Antonio Trujillo (–100), Abel Hernández (–90), César Farías (–81), Efrén Roque (–73), Adrew Mendoza (–66) y Alejandro García (–60). En la femenina lo hicieron Leticia Travieso (+78), Shakira Martín (–78), Aisha MBengue (–70), Silvia Santana (–63), Gabriela Ramírez (–57), Paola Marrero (–52) y Marta Monzo (–48).

Pese a su importancia como cita insular, el campeonato no contó con la repercusión mediática que merecía, quedando su impacto muy por debajo de la importancia real de la cita.

