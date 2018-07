Deivid y Mantovani, tablas y jerarquía

No se ejercitaron juntos ayer en la sesión matutina de entrenamiento. Manolo Jiménez los separó en dos grupos diferentes. Deivid, en uno y Martín Mantovani, en otro. Pero ambos, cuando les tocó el trabajo con balón, exhibieron las mismas virtudes: tablas y jerarquía.

El zaguero de Escaleritas no paró de hablar, mandar e, incluso, animar a sus compañeros. «Tranquilo, mantén la posición», gritaba a Álvaro Lemos. Ni con Bigas a su lado rehusó de su liderazgo innato, y eso que el zaguero mallorquín tiene potestad dentro del equipo. «Bien, Pedro, bien, así se hace», reconocía el ya ex del Valladolid. Ordenaba y colocaba la defensa, empujaba a salir cuando los de ataque daban un pase hacia atrás y mantenía la línea firme cuando era preciso. Como si nunca se hubiese ido de la UD, Deivid no dejó de exhibir jerarquía.