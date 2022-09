«Debemos dominar las áreas para hacer cosas importantes»

Tranquilidad y reconocimientos de García Pimienta, técnico de la Unión Deportiva. El preparador amarillo pone en valor el buen hacer de sus pupilos en un campo de tamaña dificultad y afirma que tenían el choque siempre donde querían. «Debemos dominar las áreas», aseveró el míster de Las Palmas.

«Hemos ido a por el partido desde el primer momento. Hemos conseguido dominar el partido. Hemos tenido alguna oportunidad antes de que marcasen. Cuando juegas contra un rival de este nivel en su casa cualquier fallo te penaliza. Hemos corregido errores en el descanso. Este punto hay que ponerlo en valor», comentó el técnico de la UD Las Palmas, García Pimienta, en la sala de prensa de Mendizorroza, nada más acabar el choque contra el Alavés y sumar un buen punto a su juicio.

«Quiero mirar bien el partido en casa. El partido ha transcurrido como nosotros queríamos, manteniendo la posesión y concediendo poco. No le hemos perdido la cara al partido. No sé si el empate es justo o no, pero me voy satisfecho con nuestro partido», analizó sobre el empate cosechado y el buen hacer de los suyos, reconociendo, además, que siempre tuvieron el encuentro donde la UD quería.

«Cuando juegas contra Las Palmas, que tiene la posesión, a veces la única manera de frenarnos es con faltas. Me voy muy orgulloso con nuestra actitud», aseveró al ser cuestionado por la dureza y las faltas del rival.

«Un equipo como el nuestro, si queremos hacer cosas importantes debemos dominar las áreas. Tenemos dos excelentes porteros y un gran delantero. Todos tienen una función muy clara. Nos hubiese gustado ganar, pero el equipo ha competido muy bien», halagó sobre Valles y Marc Cardona, que volvió a ver portería y suma ya cuatro goles.

«Los equipos esperan a que falles. Los cambios nos han ayudado a seguir atacando. Tenemos que saber competir en este tipo de situaciones. A veces no perder es muy importante», concluyó el preparador catalán, que ya piensa en la próxima cita en casa frente al Leganés.