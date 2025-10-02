Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El cubano Magnol Suárez, nuevo fichaje del Gáldar Gran Canaria

Balonmano ·

El internacional caribeño llega al equipo norteño procedente del Handbol Mallorca

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:20

Comenta

El club galdense refuerza su portería con la incorporación del guardameta internacional cubano, que llega procedente del Handbol Mallorca tras disputar el Mundial 2025 con su selección.

El Balonmano Gáldar Gran Canaria anuncia el fichaje de Magnol Suárez Fis, portero cubano de 31 años y 2,02 metros de altura, que se incorpora al conjunto canario para la temporada 2025/26. Su llegada supone un importante refuerzo en la portería, donde aportará experiencia, físico y liderazgo.

Suárez llega procedente del Handbol Mallorca, tras una dilatada trayectoria que incluye pasos por la Sanjoanense y la Artística Avanca en Portugal, además del Balonmano Base Oviedo y el BM Villa de Aranda en España, donde militó durante varias temporadas. A nivel internacional, ha sido pieza clave en la selección de Cuba, con la que participó en el Mundial 2025 celebrado en Croacia, Dinamarca y Noruega, consolidándose como uno de los referentes en la portería del combinado nacional. Con su incorporación, el Gáldar refuerza una posición clave para el actual proyecto.

