Crono por parejas para unir la capital con Santa Brígida

El próximo 27 de marzo arranca la tercera edición de OnBiking, la emocionante prueba de mountain bike que une Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida por el emblemático cauce del Barranco de Guiniguada y que culmina en un apasionante circuito cerrado de obstáculos. Una locura sobre ruedas para disfrutar de un paisaje único y de un circuito de obstáculos que será todo un reto.

OnBiking es una prueba cronometrada por parejas que consta de dos sectores: un exigente recorrido de ascenso de 15 kilómetros por el Barranco de Guiniguada con salida en El Pambaso, en la bajada al barranco cerca del CEIP Guiniguada y llegada en la Iglesia de Santa Brígida y un circuito cerrado a dos vueltas de 2,5 kilómetros en los alrededores del campo de fútbol de Los Olivos en el que los ciclistas se enfrentarán a rampas, badenes y saltos muy divertidos para demostrar sus habilidades con la Mountain Bike.

La salida está establecida a partir de las 8:45 horas por intervalos. Los integrantes de cada equipo deben correr de forma simultánea y completar la totalidad de los sectores para poder puntuar. La diferencia de tiempos entre uno y otro nunca deberá superar el minuto si no quieren recibir una penalización de tres minutos adicionales al tiempo logrado.

OnBiking no quiere dejar fuera a ningún deportista, por eso en este reto sobre ruedas competirán en hasta seis categorías establecidas por edades, The Promises, de entre 15 y 20 años, The Heroes, hasta 30, The Titans, entre 31 y 45, The Eternals, a partir de 46 años, The Powerful, equipos mixtos de cualquier edad y E-Bike, equipos mixtos de cualquier edad en los que al menos uno de sus miembros compita con bicicleta eléctrica. Contarán con avituallamiento y zonas de taller para averías mecánicas.

Los tres primeros equipos masculinos y femeninos clasificados con el mejor tiempo absoluto independientemente de su categoría recibirán premios en metálico. Habrá trofeo para los tres mejores clasificados de cada categoría de edad, masculino y femenino.

Inscripciones ya abiertas

Las inscripciones están disponibles en la web oficial, www.on-biking.com y en las oficinas de DG Eventos en calle Bravo Murillo, 17, Local 4, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los bikers más jóvenes cuentan con un divertido circuito para demostrar su destreza sobre ruedas en OnBiking Kids. Compartiendo el ambiente de la prueba reina, la cantera del Mountain Bike disfrutará al máximo pedaleando por un recorrido adaptado según su grupo de edad. Con la participación de la Academia de Ciclismo Islas Canarias, la hermana pequeña de OnBiking es un espacio sin tiempo para el aburrimiento.

On Biking Kids ofrece tres circuitos diferentes, uno de 1000 metros con variantes de dos y tres vueltas para ciclistas entre 4 y 8 años, otro de 2 kilómetros a tres vueltas para deportistas de entre 9 y 10 años y un tercero, toda aventura para bikers de entre 11 y 14 años que coincide con el circuito de la prueba reina, adaptado para los jóvenes deportistas . Emoción y aventura que sin duda enganchará a todos ellos afianzando la cantera canaria de MTB.

En definitiva, OnBiking es una cita deportiva muy familiar en la que padres e hijos tienen la opción de competir juntos en la prueba reina o bien por separado, primero los padres y después los hijos en el circuito de OnBiking Kids. Una jornada de diversión y deporte al aire libre para toda la familia que no olvidarán sus participantes.

OnBiking está promovida por DG Eventos junto al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el ayuntamiento de Santa Brígida y el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de su Instituto Insular de Deportes.

Colaboran Intersport, Coca Cola, Mercedes Benz Flick Canarias, Free Motion, Bulb, Nakd, Munchitos, Tirma, Bandama, Bike Lane Canarias, Federación Canaria de Ciclismo y la Federación Española de Ciclismo en la modalidad Ciclodeportiva.