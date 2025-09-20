Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la LPA City Race en el Campus Universitario de Tafira. C7

Los corredores desafían al calor en la LPA City Race 2025 de la ULPGC

Atletismo ·

El estonio Riivo Roose y la canaria Diana Puerta se impusieron en las categorías élite | La segunda jornada llevará la competición al casco histórico de Vegueta con la Carrera de la Mujer

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:12

La quinta edición de la LPA City Race 2025 comenzó este sábado con la participación de corredores llegados desde Canarias, diferentes puntos de la Península y países como Estonia, Reino Unido y Francia. La primera jornada se desarrolló en el Campus Universitario de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde los atletas recorrieron un trazado compuesto por 40 balizas distribuidas a lo largo del recinto universitario.

Con el fin de garantizar un clima más agradable para la práctica físico-deportiva, la prueba adelantó su horario, lo que permitió a los participantes disfrutar de una experiencia diversa: novedosa para quienes se estrenaban en este tipo de competiciones y, en cambio, exigente y variada para los corredores más experimentados en pruebas de orientación.

En lo deportivo, la categoría élite masculina estuvo marcada por la igualdad hasta la última baliza de la prueba. El estonio Riivo Roose se llevó la victoria parcial tras completar el recorrido en 29:45 minutos, logrando así imponerse al canario Juan Carlos Ojeda, que alcanzó la segunda posición con un tiempo de 30:44, seguido de Héctor García, del club OrientaGC, que picó el último punto de control a los 31:57.

Por otro lado, Diana Puerta, en representación del Club de Orientación Canario y Actividades en la Naturaleza (Cocan), destacó en la categoría femenina al tener un registro de 47:49. El segundo puesto fue para Judit Henríquez, que firmó un tiempo de 49:24, mientras que la tercera posición recayó en Davinia González, del club Agüico, con 59:28, demostrando el creciente protagonismo de las corredoras canarias en esta disciplina.

La vertiente promocional de la jornada quedó reflejada en la participación de 19 inscritos en la categoría Familiar-Promoción y 10 en la categoría Escolar, lo que permitió acercar este deporte a niños, niñas y familias. Asimismo, se contó con la colaboración del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de Agüimes (PFAE Innovando Juntos), cuyos integrantes obtendrán el certificado en dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Domingo con la Carrera de la Mujer y resultados finales

La segunda jornada se celebrará este domingo a partir de las 09:30 horas en la Plaza de Santa Ana, donde se dará el pistoletazo de salida a la prueba general y a la Carrera de la Mujer, esta última incluida en el programa Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Orientación. El recorrido urbano llevará a los corredores a través de las calles del histórico barrio de Vegueta, en un entorno singular que combina patrimonio y deporte.

Por último, y debido a las altas temperaturas previstas, la organización se ha visto obligada a suspender la prueba accesible, con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar de todos los participantes y voluntarios.

La LPA City Race está organizada por Orientación Canarias y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, mediante el Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria; del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD); además en este evento colabora la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

