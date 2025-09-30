Corralejo se consolida como epicentro del deporte insular con los Malpey Fuerteventura Games Esta competición nace con la vocación de situar a Fuerteventura en el mapa del deporte de alta intensidad y las competiciones de crosstraining

Martes, 30 de septiembre 2025

Corralejo se convirtió en la capital canaria del fitness y el crosstraining con la celebración de la cuarta edición de los Malpey Fuerteventura Games, una competición que reunió a más de 300 atletas procedentes de toda Canarias, así como de la península y del exterior, según difundió la organización en un comunicado.

El evento, que se desarrolló el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre en el Centro de Atletismo Insular - CAIF, se posiciona ya como una de las citas deportivas con mayor proyección en el archipiélago, tanto por la calidad de sus participantes como por la dimensión social y económica que ha generado en el norte majorero.

Los Malpey Fuerteventura Games nacen con la vocación de situar a Fuerteventura en el mapa del deporte de alta intensidad y las competiciones de crosstraining. En esta cuarta edición, organizada por el Club de Halterofilia MalpHaltero, el salto cualitativo ha sido notable. El número de inscritos superó todas las expectativas, con más de 300 atletas en diferentes categorías, lo que refleja el auge que vive este tipo de disciplinas y la capacidad de la isla para acoger eventos de gran formato.

La cita no solo convocó a deportistas, sino que atrajo a familiares, entrenadores, equipos técnicos y público aficionado que se desplazó hasta Corralejo para vivir dos jornadas marcadas por la exigencia física, el compañerismo y la emoción de la competición. En total, se estima que más de mil personas se movilizaron en torno al evento, generando un impacto directo en la economía local.

Impacto en la economía local

Uno de los grandes valores de esta competición radica en su capacidad para dinamizar el municipio de La Oliva. Hoteles, apartamentos turísticos, bares y restaurantes registraron un notable incremento de clientes durante el fin de semana. Además, el propio entorno del evento se convirtió en un punto de encuentro para empresas vinculadas al sector deportivo, desde equipamiento técnico hasta nutrición y fisioterapia.

El turismo deportivo es, cada vez más, un motor de desarrollo para las islas, y competiciones como los Malpey Fuerteventura Games lo demuestran con hechos. No se trata únicamente de llenar instalaciones deportivas, sino de impulsar un sector económico en auge que contribuye a diversificar la oferta turística y a promover un estilo de vida saludable entre la población.

Durante el fin de semana se respiró un ambiente vibrante, donde el esfuerzo físico se combinó con la pasión por la superación personal. Los atletas pusieron a prueba sus límites en pruebas que incluyeron levantamientos olímpicos, carreras, ejercicios gimnásticos y trabajos en equipo, demostrando la versatilidad que exige este tipo de disciplinas.

El crosstraining y la halterofilia no solo fomentan el rendimiento deportivo, sino que también promueven valores como la constancia, la disciplina, la cooperación y el respeto entre competidores. La organización destacó especialmente la actitud de los atletas, que más allá de la rivalidad mostraron un espíritu de apoyo mutuo, animando a compañeros y rivales por igual en cada uno de los desafíos.

Un proyecto con futuro

Añade el comunicado que el éxito de esta cuarta edición confirma que Fuerteventura tiene la capacidad de situarse en la vanguardia del deporte en Canarias. El respaldo institucional del Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Patronato de Turismo fue clave para hacer realidad este proyecto. Además, contó con el apoyo de diversas entidades privadas y del tejido asociativo local, que se sumaron a la iniciativa conscientes del valor añadido que aporta al municipio.

El Club MalpHaltero, organizador principal, subrayó la importancia de que eventos como este reciban continuidad en el tiempo. La combinación de recursos públicos y privados ha permitido no solo garantizar una buena logística, sino también ofrecer una experiencia memorable tanto a atletas como a espectadores. Desde la organización se destaca el alto nivel técnico de la competición, que estuvo a la altura de citas nacionales e internacionales de referencia.

El Centro de Atletismo Insular CAIF se consolidó como el escenario idóneo para albergar una cita de estas características. Sus instalaciones, preparadas para acoger pruebas de alto nivel, ofrecieron a los participantes un entorno seguro y adaptado a la exigencia de cada ejercicio. Asimismo, la localización de Corralejo, con su ambiente costero y su amplia oferta de ocio y restauración, contribuyó a que la experiencia fuera completa para quienes se desplazaron a la isla.

La organización también puso en valor el papel de los voluntarios, que desempeñaron una función esencial en el correcto desarrollo del evento. Su entrega y profesionalidad permitieron que cada fase de la competición se desarrollara con puntualidad y seguridad, reforzando el prestigio de los Malpey Fuerteventura Games.

Más que una competición

Los Malpey Fuerteventura Games van más allá de la pura competición deportiva. Se trata de un evento que impulsa hábitos de vida saludable, refuerza la cohesión social y proyecta a Fuerteventura como destino de referencia en el ámbito del deporte y el bienestar. La combinación de turismo, economía y salud convierte a esta cita en una oportunidad estratégica para el municipio de La Oliva.

Además, se abre la puerta a nuevas colaboraciones con otros eventos deportivos de las islas y del exterior, posicionando a Fuerteventura en el circuito de competiciones de crosstraining que cada año ganan más adeptos en Europa. El futuro apunta a un crecimiento aún mayor, con la posibilidad de ampliar categorías, incorporar nuevas pruebas y atraer a más atletas internacionales.

El balance de esta cuarta edición de los Malpey Fuerteventura Games es altamente positivo. Corralejo no solo fue testigo de la fuerza, la resistencia y la pasión de cientos de atletas, sino que también se convirtió en escaparate del potencial de Fuerteventura para albergar eventos deportivos de primer nivel. El apoyo institucional, la organización impecable del Club MalpHaltero y la respuesta del público consolidan a esta cita como una de las más prometedoras del calendario canario.

El deporte, entendido como motor económico y social, encontró en Corralejo un aliado perfecto, subrayan en la nota. Los Malpey Fuerteventura Games son ya un referente y auguran un futuro de crecimiento que beneficiará tanto a los atletas como a la sociedad majorera en su conjunto.