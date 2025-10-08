Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Teo Vega y Juan Carlos de Felipe, en el 7º Ecorally de Canarias. Motoraldia7.com

Ya se conoce el itinerario del séptimo Ecorally de Canarias

Automovilismo ·

La jornada del sábado será íntegra en Gran Canaria, con unos 130 kilómetros de itinerario y cuatro TR que suman unos 85 kilómetros de regularidad

Juan Carlos de Felipe

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:05

Comenta

La organización ha dado a conocer los datos esenciales del itinerario del rally, que es secreto hasta una hora antes de la salida real en Santa Cruz de Tenerife. Primeramente la caravana del rally deberá llegar hasta Agaete para embarcar en el Puerto de las Nieves a las 10 horas, a bordo de un buque. Después de arribar en Santa Cruz, se entregará el carnet de ruta y tienen una hora de reagrupamiento en el parking junto al Auditorio de Tenerife, tiempo concedido para estudiar el recorrido, con el que se espera dar un plus de calidad al nuevo rutómetro interinsular.

Esta etapa tinerfeña será en la jornada del viernes, con unos 145 km de recorrido total, de los cuales 86 km son en tramos de regularidad, repartidos por el centro-norte de la isla del Teide. Y posteriormente regresar al barco de regreso a Gran Canaria (20.00 horas).

La jornada del sábado será íntegra en Gran Canaria, con unos 130 kilómetros de itinerario y cuatro TR que suman unos 85 kilómetros de regularidad, con dos reagrupamientos intermedios en Valleseco y Moya. En total se contará en los tramos con unos 180-190 controles, lo que supone uno por cada 800 m de tramo, lo que supera la media habitual de otros rallys del CEEA.

