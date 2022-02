Dos colosos y lleno total en el Campo España

En la década de los 40 del pasado siglo, los acontecimientos que hacían llenar el Campo España en la capital grancanaria de aficionados al vernáculo deporte, más que las luchadas de los equipos, que llevaban también mucha gente, eran los desafíos entre los mejores luchadores de la época. En febrero de 1946, el entonces campeón de Canarias, José Rodríguez, El Faro de Maspalomas, tuvo dos desafíos consecutivos que han quedado para los anales de la historia, con Jose Araña, El Pollo de Arucas.

El primero sería el 10 de febrero, además de una luchada entre Los Guanches y el Adargoma y el segundo el 17 del mismo mes, con motivo de una luchada benéfica para recaudar fondos para la lucha contra la tuberculosis. A este evento, además, se habían ofrecido a colaborar los equipos del Adargoma, Tumbador y Los Guanches junto a los luchadores tinerfeños, Camurria y Pollo de San Andrés, por lo que hubo también dicho día un encuentro Norte contra Sur. En esta segunda luchada y desafío asistiría el ministro de Obras Públicas y varios directores generales de visita en la isla.

El motivo fundamental era ver si Pepe Araña, El Pollo de Arucas, podría con el Faro de Maspalomas a cinco luchadas, puesto que era de los pocos luchadores que tenían alguna posibilidad de llevar a la arena al campeón, q ue parecía invencible por su gran fortaleza física.

La expectación era enorme pues en ese año no se había dado un acontecimiento de tal magnitud y el hecho de ver si alguien podría con el gigante campeón, llenó el aforo del recinto capitalino. La prensa de ambas provincias se habían hecho eco del gran desafío. El del día 10 venía de otro anterior, s uspendido por enfermedad de la mujer del Faro de Maspalomas, aunque los rumores, según el periódico Falange del 8 de febrero, decían que la causa fue ganar tiempo para poder tener una mejor preparación del coloso del sur, rumor desmentido por su club, en ese instante, el Adargoma.

El Marqués de la Florida había donado un artístico trofeo para el ganador y así se vieron las caras en esta primera confrontación, con un Campo España donde no cabía un alma.

El periódico tinerfeño Aire Libre daba así cuenta en sus páginas del 11 de febrero: «Con un lleno imponente se celebró en el Campo España el desafío Araña- Faro de Maspalomas que había despertado una expectación nunca igualada. La primera fue declarada revuelta y las tres siguiente se la adjudicó Araña, que quedo proclamado vencedor. Al finalizar, el Faro quedó sentado en la arena y rompió a llorar. El próximo domingo será la revancha donde el Faro pondrá en juego su título de campeón de Canarias».

Pepe Araña.

Por su parte, Falange del 12 de febrero indicaba: « El Campo España fue insuficiente para albergar la concurrencia que acudió a presenciar el desafío. Sillas graderíos, tribunas y pasillos se encontraban abarrotadas de público que vieron atónitos como el luchador aruquense, airosamente con valentía e inteligencia, vencía al Faro, rotunda y limpiamente, sin que su triunfo dejara la más mínima duda en el ánimo de sus fervientes seguidores».

El día anterior se podía leer en La Provincia sobre el desenlace del desafío una crítica muy dura al Faro de Maspalomas. «Tres luchadas consecutivas que no se suelen dar siempre a un campeón. Un campeón que tiene como gran arma un poder extraordinario, pero que ha olvidado lamentablemente que, en la lucha canaria, más vale maña que fuerza. Y esto lo deben saber muy bien los viejos aficionados luchadores del sur. Esa pila de Telde que tan excelentes artistas de la lucha han dado. Un campeón creemos nosotros, que va camino del olvido».

Sobre el desarrollo de la luchada, el periódico Falange explicaba: «En la primera luchada ambos agarran mano abajo. El Faro forcejea, pero Araña se defiende bien. El campeón intenta levantar al Pollo, pero no puede despedir y este levanta a su vez y cuando ya lo llevaba vencido, resbala y cae con él encima. La lucha es declarada revuelta por estimar el Jurado que el Faro puso la mano al mismo tiempo que caía su contrario. En la segunda fue la primera de Araña de una fantástica burra. Ovación clamorosa que dura un rato. En la tercera lucha, levanta el Faro, pero no despide. Araña levanta a su vez, pero con el mismo resultado, emburrándolo seguidamente dando con él en tierra. Una nueva ovación y muchas pesetas. La cuarta lucha fue de las mismas características de las anteriores. Levantada del Faro que no puede despedir y cango por fuera de Araña que da en tierra con su rival. Otra gran ovación al ya consagrado gran luchador aruquense que es sacado a hombros del terrero por sus partidarios. A continuación, el señor Marqués de la Florida entregó a Araña la Copa que había donado para este desafío felicitándole efusivamente».

Faro de Maspalomas.

La derrota del Faro l lenó de conmoción al vernáculo deporte y la revancha ya estaba servida para una semana más tarde, coincidiendo con la luchada a favor de la tuberculosis y como el plato fuerte de dicha tarde. Como postre, ese día estaba autorizada por la Federación Nacional de Luchas la votación popular a ver si en Gran Canaria se luchaba mano arriba, como era la costumbre en la isla, o mano abajo, como se trataba de imponer desde otras islas y por los partidarios de no dar al Faro ventaja en el agarre.

«Ya es sabido que aquí las consabidas discusiones se resuelven con apuestas. En la pasada semana se cruzaron miles de pesetas en proporción 9 a 5 a favor del Faro. Ahora los partidarios del sur se deciden por la paridad, pues los norteños no están dispuestos a conceder 'momios'», se podía leer en la prensa local.

El periódico Falange dio información toda la semana sobre el segundo gran desafío y que significaba la gran revancha, donde expresaba la preparación que estaba llevando a cabo el Faro esos días para la misma, corriendo 20 kilómetros y haciendo ejercicios de fuerza que según el mismo medio nadie era capaz de igualar.

La expectación era tan grande que se agotaron las localidades a las pocas horas de ponerse a la venta siendo el mayor lleno de la historia en el Campo España. La importancia del evento fue tal que el Gobernador Civil de la provincia donó un trofeo para el ganador del desafío.

La Provincia por su parte, el 14 de febrero anunciaba que «ante lo numeroso de las peticiones para que se pongan a la venta las localidades del domingo, el Patronato Nacional Antituberculoso, hace público que el retraso se debe a la necesidad de preparar y controlar el billetaje, toda vez que en ningún momento llego a suponerse que se produciría una demanda de localidades que ha obligado a duplicar el número de entradas disponibles, particularmente las sillas de pistas».

Sobre el segundo desafío, el periódico Falange lo describía con un gran reportaje fotográfico y menos textos que el de la semana anterior. «Con una extraordinaria concurrencia de público, se celebró el domingo la luchada a beneficio de la lucha antituberculosa. Tenía el interés que había suscitado el desafío entre el Faro de Maspalomas y Araña. El desafío se desarrolló de la siguiente manera: Araña, mano abajo, Faro, mano arriba. En la primera transcurren cinco minutos y tienen que separarse. Después de un breve descanso vuelven a agarrar. Otros cinco minutos sin que logren tirarse, por lo que se retiran a descansar. Tras un descanso vuelven a agarrar»

«El Faro levanta un poco, Araña emburra y caen casi juntos, adelantando Araña una mano. En la segunda, se tantean un momento y el Faro levanta y da en tierra con Araña. En la tercera, después de tantearse el Faro intenta levantar y Araña emburra. Forcejean y Arana se va a tierra impotente ante la fortaleza del luchador del sur. Ha vencido el Faro dando las tres luchas seguidas. Con ello se rehabilita ante la afición. Muchos aplausos y pesetas. Terminado el desafío, el delegado provincial de Sanidad entregaba al Faro la copa donada por el Excmo. Gobernador Civil», añadía el rotativo.

El periódico La Provincia informaba: «Después de finalizada la luchada, el Faro puso nuevamente su título de campeón de Canarias en juego ante aquel luchador que lo deseara. Manuel Marrero, Pollo de Buen lugar, aceptó el reto y el desafío se tenía que disputar en el mes de marzo».