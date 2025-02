Claudia Tremps, en busca de su primera victoria en The North Face Transgrancanaria La seis veces finisher, con cuatro podios en la Classic, es una de las claras favoritas a llevarse el triunfo en los 126 kms | The North Face Transgrancanaria arranca este próximo martes, 18 de febrero, con la apertura del Trail Zone en Expomeloneras

Claudia Tremps (Ogassa, Girona, 1996) es una de las corredores de trail más importantes en la actualidad. La deportista catalana intentará conseguir su primera victoria en una prueba donde, a pesar de su juventud, ya ha subido cuatro veces al podio, dos como segunda clasificada y otras dos como tercera. Tremps es uno de los grandes nombres de esta Classic de The North Face Transgrancanaria 2025, carrera puntuable para el circuito internacional Gran Canaria World Trail Majors.

La atleta del equipo On compaginó la equitación y las carreras de montaña en sus inicios, hasta que en 2014 decidió centrarse en el ultra trail y el esquí de montaña, deportes que sigue practicando en la actualidad. A pesar de su corta edad, Tremps tiene un currículum envidiable en la Classic de The North Face Transgrancanaria. En su primera participación en 2020 finalizó en quinta posición, y desde entonces ha logrado dos segundos puestos (2021 y 2024) y dos terceros (2022 y 2023). La seis veces finisher solo quedó por detrás de la estadounidense Courtney Dauwalter en la pasada edición, demostrando que está muy cerca de su primer triunfo en The North Face Transgrancanaria.

Además, la catalana fue la española más joven en correr UTMB en 2021, donde finalizó novena. A sus 28 años, acumula triunfos de prestigio 100 Miles Sud De France (2017 y 2020); KAT100 by UTMB (2023) y en las 100 millas de Patagonia Run (2023), donde además batió el récord de la prueba con 22 horas y 50 minutos. También hay que destacar sus segundos puestos en UTMB TDS (2023) y en Salomon Ultra Pirineu (2023).

Recientemente acumula resultados destacados, ya que en 2024 venció en Trail Menorca Cami de Cavalls; y logró segundos puestos en carreras del más alto nivel como Istria 100 by UTMB; Andorra 100 by UTMB y en Trail Rocacorba, además de la ya citada Classic de The North Face Transgrancanaria. Este 2025 también añadió a su trayectoria otro segundo puesto en Trail Costa Brava el pasado mes de enero.

