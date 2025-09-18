La ciclista Mavi García se suma a la iniciativa Gran Canaria 365 La balear, primera española en ganar una etapa en el Tour de Francia y referente del ciclismo internacional, visitará la isla junto a otras estrellas como Tadej Pogačar

La ciclista española Mavi García, integrante del equipo Liv Jayco Alula, ha confirmado su presencia en Gran Canaria 365, la propuesta que impulsa a la isla como un destino privilegiado para el entrenamiento y disfrute de este deporte durante todo el año.

La corredora mallorquina viene de firmar una de las páginas más memorables en la historia del ciclismo español en el pasado Tour de Francia al convertirse en la primera española en alzarse con una victoria de etapa, tras imponerse en la segunda jornada entre Brest y Quimper.

Además de este logro, García suma un extenso palmarés con múltiples títulos nacionales de ruta y contrarreloj, un diploma olímpico en los Juegos de París, un podio en el Giro de Italia 2022 y posiciones destacadas en citas internacionales como el Mundial de Glasgow.

Del 24 al 30 de noviembre de 2025, Gran Canaria acogerá a ciclistas que recorrerán algunos de los parajes más emblemáticos de la isla. El broche final llegará con la participación en la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves.

Gran Canaria 365, iniciativa organizada por DG Eventos y Gran Canaria Tri Bike & Run, con el patrocinio de Turismo de Gran Canaria, pretende consolidar a la isla como uno de los lugares de referencia a nivel internacional para la práctica ciclista, gracias a su clima estable, carreteras variadas y un entorno natural incomparable.

La incorporación de Mavi García a esta iniciativa no solo subraya su importancia en el calendario deportivo, sino que también aporta un fuerte impulso a la proyección internacional de Gran Canaria como epicentro del ciclismo