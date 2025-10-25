Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Manifestación en Las Palmas de Gran Canaria, en directo: la capital protesta «por la ciudad que merece»
Lando Norris, en el GP de Mónaco de este año. Ep
Vuelta

La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1

Será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros con salida en la Plaza del Casino

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:49

Comenta

Mónaco será la salida de La Vuelta 2026. Este sábado se ha desvelado, a diez meses de la salida, el trazado de la primera etapa ... de la ronda española el próximo año. la primera etapa tendrá un escenario de lujo, las calles de Mónaco por las que circulas los Fórmula Uno en el GP del principado. Será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros con salida en la Plaza del Casino.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indignación por la expulsión del alumnado con necesidades especiales de un concierto didáctico: «La respuesta fue maravillosa»
  2. 2 La llamada de un hijo desde 8.000 kilómetros salva la vida de su padre en Gran Canaria
  3. 3 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  4. 4 Una pelea en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos en un ajuste de cuentas por drogas
  5. 5 Imputados cuatro directores de centros de menores y un empresario por el presunto desvío de fondos europeos
  6. 6 Los vecinos de la capital marchan contra el abandono del Ayuntamiento
  7. 7 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  8. 8 El TS admite el recurso del dueño de un bungaló al que no dejaban usarlo de vivienda vacacional
  9. 9 Lukovic es de oro
  10. 10 Cambio de hora: «Se debería fijar el horario de invierno»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1

La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1