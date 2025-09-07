Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mads Pedersen celebra su victoria en Monforte de Lemos. Javier Lizón (Efe)
Vuelta | 15ª etapa

Mads Pedersen y una victoria contra todos los elementos

El danés se impone a la ambición del UAE, a los muchos ataques de una fuga numerosa y a Aular en el sprint en otra etapa con numerosas protestas contra Israel

Iván Benito

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:56

Monforte de Lemos es la capital de la Ribeira Sacra, allá donde el río Sil queda encajado entre escarpadas orillas, monasterios y viñas. Mads Pedersen ... debió sentirse así en la fuga de camino a la localidad gallega. Casi 50 ciclistas con la ambición de lograr la victoria y todos con la misma directriz: evitar llegar a la meta junto al danés, que en Italia ya dejó claras sus intenciones con aquello de que «el segundo es el primero de los perdedores».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  2. 2 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  3. 3 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  4. 4 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  5. 5 «Si el Gobierno de Canarias rechaza la condonación de la deuda estará dando la espalda a los isleños»
  6. 6 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  7. 7

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  8. 8 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  9. 9 El legado olvidado de Celestino Ramírez, el último salinero de La Isleta
  10. 10 La viñeta de Morgan de este domingo 7 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mads Pedersen y una victoria contra todos los elementos

Mads Pedersen y una victoria contra todos los elementos