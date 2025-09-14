Incidentes entre manifestantes propalestinos y antidisturbios amenaza que el pelotón pueda cruzar la meta La organización de la Vuelta ya había decidido por motivos de seguridad modificar el recorrido de la etapa a la par que transcurre la carrera

La última etapa de la Vuelta, que se celebra este domingo en Madrid y que terminará en la Castellana, se está viendo empañada por las protestas propralestinas en diferentes puntos de recorrido. Era algo esperado puesto que diferentes colectivos habían llamado a la movilización y, de hecho, se había reforzado el dispositivo de seguridad para intentar que nada entorpeciese el paso de los ciclistas.

Sin embargo, los miles de agentes de Policía y de Guardia Civil que se encargan de contener a los manifestantes no han podido evitar algunos incidentes. Uno de ellos ha afectado directamente al recorrido final. Un grupo de personas ha saltado las vallas en la zona de Callao, muy próxima a meta. Ha ocupado la calzada por la que tienen que circular los cilistas y se han producido algunos enfrentamientos con los Cuerpos de Seguridad.

Se están produciendo cargas entre manifestantes y antidisturbios, lo que pone en riesgo el final de la etapa.

Antes de esto, ya ha habido incidentes. Uno de los primeros se ha dado a la altura de Cibeles, donde está ubicada la línea de meta. Según ha informado la cadena Cope, allí se han encontrado dos grupos de manifestantes propalestinos y proisraelíes y se ha disparado la tensión. Los agentes de la Policía Nacional han separado a ambos colectivos, que portaban banderas de ambos países, y han conseguido rebajar los ánimos.

La organización de la Vuelta, muy señalada por los grupos propalestinos por no expulsar al equipo Israel, tomó ayer la decisión de suprimir el paso de Aravaca y acortar la etapa final ocho kilómetros. Este domingo, según se desarrolla la etapa, la organización ha decidido modificar el recorrido para evitar los puntos más calientes.

Los colectivos propalestinos están centrando sus protestas principalmente entre Atocha y el Paseo del Prado. Allí se ha cerrado la 'Fan Zone' por motivos de seguridad y se han producido cargas policiales, según informa ABC.

Durante las tres semanas que dura la Vuelta se han producido decenas de detenciones de manifestantes que interrumpían el transcurso de la carrera. Los momentos más tensos se produjeron en Bilbao, donde se suspendió la etapa, y en Navarra y Galicia, donde tres ciclistas se fueron al suelo como consecuencia de la intervención directa de los manifestantes en la etapa.