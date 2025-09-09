Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda
El Chava, Contador, Valverde y Froome son algunos de los protagonistas de La Vuelta en septiembre.
Ciclismo

30 años de debate entre abril y septiembre: de los fuertes reproches a Induráin al empeño de Froome

La Vuelta luce al fin consolidada al término del verano años después del controvertido cambio de fechas de 1995 gracias a la generación de oro española y sus duelos con el británico

Iván Benito

Lunes, 8 de septiembre 2025

El Tour es muy fácil de ubicar. Calor, vacaciones, evasión de rutinas, Pirineos. Siempre julio. La Vuelta es el final de verano, la vuelta al ... cole, la rebequita, tonos amarillentos. No siempre fue así. Antes, la mayor parte de su historia, fue lluvia, frío, polen, alergias, el hit de 'Me estoy volviendo loco', Serranillos, Perico, Kelly, la eclosión colombiana... Todo aquello es ahora nostalgia. Porque la ronda española arriesgó. Cambió de fechas. De abril-mayo a septiembre. Y fue como la muda de piel de los reptiles y anfibios. Sacrificar parte de la esencia para crecer y lograr una nueva.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  2. 2 Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo
  3. 3 El sector de la distribución, expectante por el aumento del interés de la francesa Carrefour por Hiperdino
  4. 4 Nuevo pulso por el edificio de plaza de América: el Ayuntamiento mantiene las 468 viviendas pese a la petición de Guanarteme Se Mueve
  5. 5 La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
  6. 6 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  7. 7

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  8. 8 Otra investigación de la UCO sobre Torres
  9. 9 La subasta de los derechos hereditarios del evasor fiscal de Bandama acaba en ganga
  10. 10 Clavijo: «La condonación de la deuda nos deja con cara de bobo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 30 años de debate entre abril y septiembre: de los fuertes reproches a Induráin al empeño de Froome

30 años de debate entre abril y septiembre: de los fuertes reproches a Induráin al empeño de Froome