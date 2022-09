«Es un sueño para cualquier ciclista culminar la ascensión al Pico de Las Nieves»

Ángel García es el director deportivo de La Escalada al Pico de Las Nieves. O, lo que es lo mismo, la cabeza pensante que planifica al detalle todo lo que se vivirá el 25 de septiembre.

El 25 de septiembre viviremos una nueva edición de la mítica Escalada al Pico de Las Nieves. El puerto más duro de Europa espera a sus valientes.

Efectivamente, una escalada mítica entre los amantes del ciclismo. Justo esta semana Perico Delgado en sus retransmisiones por RTVE la ha nombrado como un puerto referente que podría ser de La Vuelta a España. Esta vez contaremos con un padrino de excepción, ya que el gran escalador ganador de etapa en el Tour de Francia, Iban Mayo, nos hará el honor de acompañarnos en toda la ascensión.

Un reto mayúsculo con sello UCI, de 71 kilómetros, 1.915 metros de altitud y rampas del 23 por ciento. Un locurón.

Sin duda su longitud mayor de 20 km, su desnivel superior a los 1.500 metros y sus pendientes mayores al 23% en varios puntos de la ascensión hacen que nuestro Pico de Las Nieves tenga unos de los coeficientes de dificultad más altos de toda Europa. Y por, ello, es un auténtico sueño y un reto para todo ciclista culminar su ascensión alguna vez. El sello que nos otorga la Unión Ciclista Internacional (UCI) nos obliga a la organización a superarnos en el ámbito deportivo y de seguridad, garantizando que los ciclistas puedan desarrollar todo su potencial cubiertos en todo momento por nuestro equipo de motoenlaces especializados, equipo sanitario y de reparación de averías, al mismo nivel que en una gran vuelta.

Es un puerto de montaña que despierta pasiones y visita obligada para los amantes de las dos ruedas. ¿Qué le espera a los participantes?

Les espera un gran ambiente ciclista. Se respira una camaradería propia de los que saben que van a compartir sudor y a veces lágrimas. Luego, unos puntos de avituallamiento líquido estratégicamente repartidos por toda la ruta, asistencia mecánica en toda el recorrido, la medalla finisher y el almuerzo final para reponer fuerzas y comentar con los compañeros las vicisitudes vividas en la jornada.

¿Quién puede hacer la Escalada al Pico?

La Escalada al Pico Las Nieves está pensada para que todos los niveles de ciclistas puedan participar y disfrutar de su experiencia con un nivel de dureza adecuado a sus características. Con salida desde la Plaza de San Juan, en Telde, y gracias al apoyo de la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento, en la categoría Starter se hará un recorrido circular de unos 30 km con ascenso al Pico de Bandama. Esta modalidad es apta para los que estén empezando en este mundo de las dos ruedas y corredores cadetes. Los que estén ya algo más entrenados pueden intentar la categoría Advanced que termina justo donde empiezan las rampas más duras, con unos 55 kilómetros recorridos y unos 1.500 metros de desnivel. Y el reto de todos, que es coronar la cima de Gran Canaria por la vertiente de La Pasadilla. 70 km y 2.700 metros de desnivel acumulado para poner a prueba las piernas de cada uno.

¿Qué consejos le daría a los ciclistas que darán lo mejor de sí el 25 de septiembre?

Los consejos que yo daría a los ciclistas que afronten por primera vez este reto y para los que estén iniciándose en las modalidades Starter y Advanced son utilizar un desarrollo adecuado a nuestra condición física y a las rampas a las que nos vamos a enfrentar. No está de más llevar un 34/36 en el plato y un 30/32 en la piñonera que en las zonas con rampas del 23% nos vendrán muy bien. Luego, cabeza fría en todo momento. No obcecarse con el ritmo y la velocidad de otros corredores y afrontar la ascensión con una cadencia y ritmo que nos permita no entrar en agonía. Y, por último, hidratarse en todo momento. Cada 20 minutos, como máximo beber, agua, isotónicos y alimentarse bien durante todo el recorrido para que no aparezca la tan temida «pájara».

¿Las inscripciones siguen abiertas?

Las inscripciones en las distintas modalidades seguirán abiertas hasta unos pocos días antes del 25 de septiembre en la web www.picolasnieves.com, pero recomiendo no esperar hasta última hora ya que así se podrán aprovechar de los descuentos para equipos y grupos que hay disponibles