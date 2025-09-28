Pogacar reedita su victoria en el Mundial por aplastamiento

Tadej Pogacar tuvo una semana para preparar su venganza con Remco Evenepoel tras ser doblado por el belga en la crono individual. Una situación inédita ... para el esloveno, que este domingo le dio la vuelta para regresar a lo más alto en modo exhibición y así reeditar la victoria en el Mundial de ciclismo. Al igual que el pasado año en Zúrich, apostó por un ataque lejanísimo, a más de cien kilómetros de meta, que fulminó las esperanzas de su máximo rival. Evenepoel, noqueado de primeras al verse lejos de Pogacar, fue capaz de serenarse, reaccionar para ser segundo y acompañar en el podio al corredor del UAE, que por segunda temporada consecutiva lucirá el maillot arcoíris. Eso sí, el disgusto del belga al verse lejos de la victoria fue enorme.

Pogacar pasó al ataque en el Monte Kigali (5,9 km al 6,7%, y con rampas de hasta el 20%). Quedaban 103 kilómetros para la llegada y su ataque solo lo respondió de primeras Juan Ayuso, muy valiente para aguantar la rueda del esloveno. Después llegó Isaac del Toro, juntándose tres corredores del UAE en cabeza de carrera, con el grupo perseguidor sin Evenepoel, que sufrió mucho para reaccionar en este momento clave del Mundial. En el Muro de Kigali cedió Ayuso, y por delante se marcharon Pogacar y Del Toro, que estiraron la ventaja hasta los 50 segundos sobre un grupo al que regresó Evenepoel.

El belga, dolido por el golpe de su gran rival, estaba cruzado y tras sufrir un pinchazo paró, teniendo que esperar a que llegara el coche de la selección belga y perdiendo un tiempo importante que parecía descartarle de la carrera. Sin embargo, la labor de sus compañeros tanto para llevarle hasta el grupo perseguidor como para calmarle y que volviera a concentrarse en la prueba llevaron a la carrera al mejor Evenepoel, que a partir de ahí fue el protagonista en la persecución de Pogacar.

El esloveno, por delante, soltó a Del Toro y continuó en solitario con una nueva exhibición en su carrera deportiva. Vuelta a vuelta estableció la ventaja por encima del minuto y no hubo forma de reducirla pese al esfuerzo en solitario. Pogacar afrontó la vuelta final con 1:20 de ventaja sobre un Evenepoel que había abandonado la compañía de Skjelmose y Ben Healy, los dos que más aguantaron la rueda del belga. Pickock cedió antes, lo mismo que Hindley, integrantes de un grupo de cinco. Ayuso lo intentó por detrás, pero ya no había fuerzas y se quedó junto a corredores como Seixas, Sivakov, Christen, Ciccone...

Siguiente reto

En la llegada, honores de campeón para Pogacar, reeditando el doblete que estableció Julien Alaphilippe en 2020 y 2021. Por delante ya tiene un nuevo reto, lograr el triplete que consiguió Peter Sagan entre 2015 y 2017. Será en Canadá, otro circuito de su gusto, pero hasta entonces, Pogacar seguirá luchando por ampliar su palmarés con el maillot arcoíris en su pecho. De Ruanda sale sin el doblete soñado de crono y ruta, pero tras ajustar cuentas con un Evenepoel que le hizo terrenal en la contrarreloj. Este domingo, la diferencia entre ambos fue de 1:29, mientras que la tercera plaza fue para Ben Healy, la cuarta para Skjelmose y Juan Ayuso, el mejor español en el Mundial, octavo.