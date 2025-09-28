Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Taadej Pogacar celebra su triunfo en la prueba en ruta del Mundial de ciclismo. A. C. Poujoulat / AFP
Ciclismo

Pogacar reedita su victoria en el Mundial por aplastamiento

Repite la táctica de hace un año en Zúrich al atacar a 103 kilómetros de meta y aventajar en minuto y medio a Evenepoel tras una carrera en solitario

Igor Barcia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:50

Tadej Pogacar tuvo una semana para preparar su venganza con Remco Evenepoel tras ser doblado por el belga en la crono individual. Una situación inédita ... para el esloveno, que este domingo le dio la vuelta para regresar a lo más alto en modo exhibición y así reeditar la victoria en el Mundial de ciclismo. Al igual que el pasado año en Zúrich, apostó por un ataque lejanísimo, a más de cien kilómetros de meta, que fulminó las esperanzas de su máximo rival. Evenepoel, noqueado de primeras al verse lejos de Pogacar, fue capaz de serenarse, reaccionar para ser segundo y acompañar en el podio al corredor del UAE, que por segunda temporada consecutiva lucirá el maillot arcoíris. Eso sí, el disgusto del belga al verse lejos de la victoria fue enorme.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  2. 2 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
  5. 5 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa
  6. 6 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
  8. 8 El este de la península, en vilo por lluvias intensas 
  9. 9 Valsequillo vibró con su Perro Maldito
  10. 10 El envejecimiento del profesorado acelera las jubilaciones: 4.330 desde 2020

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Pogacar reedita su victoria en el Mundial por aplastamiento

Pogacar reedita su victoria en el Mundial por aplastamiento