Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oier Lazkano, con los colores del Red Bull-Bora, que lo ha despedido por sus «anomalías» en el pasaporte biológico.
Ciclismo

Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»

El ciclista vitoriano, suspendido de forma provisional por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico, asegura que es «un deportista limpio y una persona íntegra»

Iván Benito

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:09

Comenta

Oier Lazkano ha roto seis meses de silencio para proclamar que es «un deportista limpio». «Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ... ni métodos prohibidos», señala en un comunicado enviado a los medios de comunicación a los tres días de que la UCI le suspendiera de «forma provisional». «Anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico entre 2022 y 2024 le tienen sin competir desde el 13 de abril, con la disputa de la París Roubaix.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez
  2. 2 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  3. 3 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Fechas y puntos de recogida de muebles, escombros y electrodomésticos en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 La viñeta de Morgan de este domingo 2 de noviembre
  7. 7 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
  8. 8 «No entendemos que tengamos ingresos y no podamos gastarlos»
  9. 9 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  10. 10 El viceprimer ministro de China, en visita fugaz en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»

Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»