Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vuelta ciclista en Barcelona de 2023 EP

Los Mossos trabajan para evitar incidentes como en la Vuelta en la salida del Tour en Barcelona en 2026

La Generalitat afirma que garantizará la seguridad en la prueba ciclista francesa que el año que viene arranca en Cataluña con tres etapas

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:51

El Tour de Francia del año que viene arrancará en Barcelona y se disputarán tres etapas en Cataluña. Será entre el 4 y el 6 de julio. Los incidentes que se han producido este año en la Vuelta podrían repetirse en el Tour, una carrera con aún mayor trascendencia deportiva y mediática. Desde la Consejería de Interior de la Generalitat han afirmado este lunes que aún queda mucho tiempo hasta el inicio del Tour de Francia, pero que ya llevan tiempo trabajando para garantizar la seguridad. Las primeras protestas a favor de la causa palestina y contra Israel en la Vuelta se produjeron en Figueres y Olot, aunque nada que ver con los incidentes que se vivieron en la última etapa en Madrid.

El director general de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, ha afirmado este lunes que los Mossos «garantizarán la seguridad» en el Tour. Trapero cree que en operativos como el de ayer en la capital del Estado se ha de hacer compatible el derecho a la protesta y el resto de los derechos fundamentales. De ahí que a veces, ha dicho, las actuaciones policiales generen una cierta incomprensión. Se ha de hacer equilibrios y eso «nunca satisface a los extremos», ha aseverado en Rac1.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Samuel L. Jackson repite pizzería en Gran Canaria
  2. 2 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  3. 3 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  4. 4 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  5. 5 Muere un joven en un accidente de moto en Tenerife
  6. 6

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  7. 7 Viera y Jesé, a fuego lento
  8. 8 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  9. 9 A juicio tres hombres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales: intervenidos 13 kilos de estupefacientes, vehículos y herramientas
  10. 10 Un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Morro Jable

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los Mossos trabajan para evitar incidentes como en la Vuelta en la salida del Tour en Barcelona en 2026

Los Mossos trabajan para evitar incidentes como en la Vuelta en la salida del Tour en Barcelona en 2026