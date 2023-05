La dictadura de los seis magníficos

La temporada ciclista ha llegado a un relativo descanso a la conclusión de las sensacionales clásicas de primavera y las más importantes carreras cortas por etapas. Todas las miradas están puestas ya en el Giro de Italia. La primera gran vuelta del año comienza este sábado 6 de mayo y volverá a desatarse la guerra de las galaxias entre dos de los seis magníficos que serán de la partida en la Grande Partenza de los Abruzos: Primoz Roglic (Jumbo-Visma) y Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Los otros cuatro, Tadej Pogacar (UAE), Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck), Wout van Aert y Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), están con la mente puesta en el Tour de Francia y su salida del País Vasco el 1 de julio.

Si bien la temporada World Tour empezó oficialmente en Australia con el Tour Down Under y la clásica de Cadel Evans Great Ocean Race y posteriormente en los Emiratos Árabes Unidos con el UAE Tour, las carreras de prestigio, gran interés y mejor participación no llegan hasta el último fin de semana de febrero, momento en el que la Omloop Het Nieuwsblad –antigua Het Volk– inaugura ocho meses de ciclismo sin cadena. Desde entonces hasta la Lieja se han disputado 43 carreras del máximo nivel, y la realidad es que seis hombres se lo han llevado todo por delante, sin dejar apenas las migajas para el resto.

Primoz Roglic, 33 años

Temporada 2023: 14 días de competición, siete en Tirreno-Adriático y siete en la Volta, con cinco victorias de etapa y triunfo en la general de ambas. Palmarés: 72 victorias, con tres Vueltas a España y diez etapas. Solo le falta la Vuelta a Suiza para tener todas las carreras cortas por etapas. Próximos objetivos: Va a por el Giro de Italia. Es el máximo favorito junto a Evenepoel.

Mathieu van der Poel, 28 años

Temporada 2023: Trece días de competición con dos victorias en los monumentos de San Remo y Roubaix más un segundo puesto en el Tour de Flandes. Palmarés: 42 victorias, con cuatro triunfos en tres monumentos (dos Flandes más San Remo y Roubaix). Una etapa en el Tour de Francia. Próximos objetivos: Vuelta a Suiza antes del Tour de Francia y el Mundial en Glasgow.

En el World Tour hay 533 corredores repartidos entre los dieciocho equipos. Sin embargo, el 1,13% de ese pelotón se ha llevado el 55,8% de todas las victorias puestas en juego en Europa, 24 de 43. Más aún. Si tenemos en cuenta tan solo los triunfos absolutos, es decir, la victoria de una clásica o de una clasificación general final, el porcentaje aumenta al 68,75%, 11 de 16.

Los seis magníficos del ciclismo actual, una de las mejores épocas de la historia, si no la mejor, aplastan allá donde van. Hay tan solo dos carreras en las que al menos uno de ellos estaba en la línea de salida y no pudieron levantar los brazos: la Strade Bianche, ganada por Tom Pidcock (Ineos) con Van der Poel dcimoquinto; y la Gante-Wevelgen que Christophe Laporte (Jumbo-Visma) se adjudicó con el permiso y la asistencia de Wout van Aert, segundo y que llegó de la mano (literalmente) de su compañero.

Tadej Pogacar, 24 años

Temporada 2023: 19 días de competición y doce victorias, siete en el World Tour en París-Niza, Flandes, Amstel y Flecha. Palmarés: 58 victorias. Dos Tour de Francia, con nueve etapas en tres ediciones. Dos Lombardía, una Lieja y una Flandes. Próximos objetivos: Está lesionado del escafoides y su tiempo de recuperación es de un mes. Debería volver el 14 de junio en Eslovenia antes del Tour.

La París-Niza fue para Pogacar; la Tirreno-Adriático y la Volta a Catalunya, para Roglic; y la Itzulia (Vuelta al País Vasco) para Vingegaard. En los monumentos Van der Poel se ha llevado la Milán-San Remo y la París-Roubaix; Pogacar, el Tour de Flandes; y Remco Evenepoel, la Lieja-Bastoña-Lieja. Van Aert, a pesar de haber ganado 'solo' la clásica de Harelbeke, ha estado delante en todas: tercero en la Via Roma de San Remo, cuarto en la meta de Oudenaarde de Flandes y tercero en el mítico velódromo de Roubaix después de pinchar cuando iba en cabeza con Van der Poel en el Carrefour de l'Arbre.

El Jumbo, gran dominador

Esa dictadura de la excelencia también se traslada a los equipos, ya que solo cuatro, el Jumbo-Visma (17), UAE (7), Alpecin (7) y Soudal Quick-Step (5), acaparan el 83,7% de las victorias del World Tour en carreras europeas, 36 de 43. Los neerlandeses, con referentes en las clásicas (Van Aert, Laporte y Van Baarle) y en las carreras por etapas (Roglic y Vingegaard), son el gran equipo a batir y, con las tres grandes vueltas todavía por disputarse, están a solo seis triunfos de igualar los 23 que firmaron en 2022.

Jonas Vingegaard, 26 años

Temporada 2023: 17 días de competición en O Gran Camiño (1º y tres etapas), París-Niza (3º) e Itzulia (1º y tres etapas). Palmarés: Veinte victorias. El Tour de Francia de 2022 más dos etapas y una Itzulia. Próximos objetivos: El danés ha contado con un calendario reducido en este primer bloque y no tiene previsto competir hasta principios de junio en Dauphiné, antes del Tour.

Las siete del UAE son las de Tadej Pogacar, mientras que el Soudal Quick-Step, con cinco, está sustentado por la nueva generación, representada por Fabio Jakobsen (2) y Remco Evenepoel (3) una vez que a Julian Alaphilippe le persigue la mala fortuna de las caídas y sigue sin recuperar la forma óptima.

Entre los grandes equipos, el Ineos ha perdido su peso en el pelotón. Continúa asumiendo el protagonismo de las carreras, pero no consigue trasladarlo a las victorias, tres en el World Tour europeo de 2023 gracias a la mencionada de Pidcock en Siena, la de Filippo Ganna en la crono inaugural de la Tirreno-Adriático y la de Ethan Hayter en la primera etapa de la Itzulia (Vuelta al País Vasco) en Labastida.

Remco Evenepoel, 23 años

Temporada 2023: 22 días de competición. Ha ganado la Lieja-Bastoña-Lieja y la general del UAE Tour, más dos etapas de la Volta a Catalunya. Todo en el World Tour, tres en Europa. Palmarés: 41 victorias. Campeón del Mundo, ganador de la Vuelta y de dos Liejas. Próximos objetivos: El Giro de Italia a partir del sábado 6 de mayo. Después, Clásica de San Sebastián y Mundial.

El hueco cedido por los británicos lo ha ocupado sorprendentemente el Alpecin, que no se limita a Van der Poel. Los recién ascendidos al World Tour cuentan con corredores rematadores a pesar de no tener la capacidad de controlar las carreras. Además del doblete en París-Roubaix con Jasper Philipsen, que ha volado esta primavera y se ha posicionado como uno de los sprinters a batir en los finales masivos del Tour de Francia, han sumado en Tirreno-Adriático, Volta a Catalunya y Brujas-De Panne con el propio Philipsen y el sprinter australiano Kaden Groves.

Ningún triunfo ProTeam

Las migajas en Europa las han recogido el Bora-Hansgrohe a través de sus dos etapas en la Itzulia (Ide Schelling y Sergio Higuita) y el Trek-Segafredo en la París-Niza y la Volta a Catalunya (Mads Pedersen y Giulio Ciccone). Los once restantes, nada de nada en el viejo continente, aunque Bahrain, Cofidis, Jayco AlUla, DSM, Education First y Movistar tienen el consuelo de haber podido ganar en Australia y en los Emiratos Árabes Unidos al principio de año, época considerada de pretemporada para algunos.

Wout van Aert, 28 años

Temporada 2023: Doce días de competición y una victoria, en Harelbeke. 4º en Flandes y 3º en San Remo y Roubaix. Palmarés: 40 victorias. Milán-San Remo, Strade Bianche y nueve victorias en cuatro ediciones del Tour de Francia. Próximos objetivos: Está de vacaciones y ha hecho un viaje de 400 kilómetros en bici. Volverá a competir en junio en Suiza antes del Tour y el Mundial.

Con este panorama, no hace falta contabilizar las victorias cosechadas por los equipos ProTeam, los de segunda división, en lo que llevamos de 2023 en el World Tour, tanto europeo como intercontinental: cero. El año pasado fueron tres los conjuntos de categoría inferior que ganaron en varias ocasiones la partida a los de la élite: Arkea (1), TotalEnergies (4) y Alpecin (13, nueve de Van der Poel). Pero de momento nadie ha podido asaltar la banca. Es más, ninguna clásica o etapa se ha resuelto en la escapada. El poderoso pelotón siempre ha ganado el pulso.

En 2022 el Astana fue el único equipo que no se impuso en ninguna carrera World Tour, y seguro que en los cuarteles generales de los cinco que restan por saborear el éxito del World Tour esta campaña ya miran el calendario para ver dónde pueden hacerlo. Cierto es que el abanico se amplía con la llegada de las vueltas por etapas en las que no van a estar los grandes nombres, pero la competencia es más alta que nunca. Los cinco que no lo han logrado estrenarse hasta ahora ni en Europa, ni en Australia, ni en los Emiratos son Groupama, AG2R, Astana, Intermarché-Wanty y Arkea.