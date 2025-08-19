Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Richard Carapaz. Efe
Ciclismo

Carapaz se salta La Vuelta para preparar el Mundial de Ruanda

El ecuatoriano, uno de los candidatos al podio, opta por no tomar el sábado la salida de una ronda que apunta a estar dominada por el Visma y el UAE

Iván Benito

Martes, 19 de agosto 2025, 15:39

La Vuelta a España 2025 que parte del Piamonte y solo transita por el norte de la península también mira hacia el sur. Más concretamente ... hacia el centro de África. Allí, en Ruanda, se disputa por primera vez el Mundial de ciclismo si el conflicto bélico en la frontera con el Congo no lo impide. Y como es habitual, la gran cita ofrece dos vías de preparación: competir en la tercera grande de la temporada o seguir un calendario alternativo con menos competición. Richard Carapaz ha escogido el segundo.

